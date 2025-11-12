Biträdande rektor med skolsekreteraruppgifter
2025-11-12
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Vi stärker skolledningen och söker dig som vill ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns! Vi söker nu en engagerad och mångsidig person för en unik tjänst som kombinerar rollerna som biträdande rektor och skolsekreterare. Tjänsten är uppdelad i 50% biträdande rektor och 50% skolsekreterare och omfattar arbete inom förskola, skola samt fritidshem på två geografiska platser: Tvärskog och Påryd.
Som biträdande rektor kommer du exempelvis:
* Leda och utveckla verksamheten tillsammans med rektor och arbetslag
* Ansvara för schemaläggning och vikarieanskaffning, planering av kompetensutvecklingsdagar och semesterplanering
* Utföra administrativa uppgifter
Som skolsekreterare kommer du exempelvis:
* Stödja rektor i kvalificerat administrativt arbete, inklusive beredning av beslutsunderlag och föredragning
* Hantera personal- och elevadministration
* Sköta ekonomiadministration och kontinuerligt budgetarbete
* Ansvara för vikarieanskaffning, diarieföring och arkivering
* Fungera som en viktig servicefunktion för barn, elever, vårdnadshavare och personal
* Uppdatera dokument, distribuera statistik, ta emot besökare och föra protokoll vid mötenKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Pedagogisk utbildning på universitet- eller högskolenivå
* Ledarskapsutbildning eller liknande utbildning
* Erfarenhet av liknande administrativa uppgifter, gärna som skolsekreterare
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Körkort och tillgång till bil
Som person ser vi att du:
* Gillar den flexibilitet som en liten enhet kräver
* Trivs med att anpassa ditt arbete efter dagens behov
* Har god samarbetsförmåga, servicekänsla och är handlingskraftig
* Är effektiv och noggrann med ett gott bemötande
* Trivs med att möta människor i olika åldrar
* Är lyhörd, ansvarstagande, trygg och tillitsfull
* Kan planera och prioritera arbete effektivt
* Är lösningsfokuserad och kreativ
* Är lugn och stabil i situationer med högt tempo
* Har intresse för att lära dig nya arbetsuppgifter
Erfarenhet av digitala system som Edlevo, Unikum, Stratsys, och Public 360 är meriterande.
