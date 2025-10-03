Biträdande rektor med ansvar för projekt och service
Vi söker dig som vill vara med och utveckla folkbildningen i en kreativ herrgårdsmiljö. Hos oss står hälsa, kultur, demokrati och hållbarhet i centrum.
Ditt uppdrag
Jakobsbergs folkhögskola söker en biträdande rektor med inriktning mot projekt och service. Du blir en del av skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och ytterligare en biträdande rektor som i huvudsak har ansvar för deltagare och skolplanering.
Som biträdande rektor leder du arbetet i en serviceorganisation på cirka 4-5 personer. Du bidrar till skolans utveckling genom att organisera, samordna och driva projekt som stärker skolans uppdrag och profil. Projekten kan handla om internationella utbyten via Erasmus, kursutveckling, hitta nya målgrupper, att stärka vår uthyrnings- och konferensverksamhet med mera.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Personalansvar och arbetsledning för servicegruppen
Projektledning inom för skolan relevanta områden
Samverkan med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, kommuner, föreningsliv, företagarnätverk och Folkbildningsrådet
Arbeta med att bredda och öka skolans intäkter och finansiering.
Medverkan i skolans kvalitets- och utvecklingsarbete
Administration inom för tjänsten relevanta områden.
Viss undervisning förekommer utifrån kompetens och skolans behov
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet
Är intresserad av samhällsutveckling, civilsamhället och folkbildningen
Har erfarenhet av att driva större och mindre projekt
Är prestigelös, självgående och har ett starkt eget driv
Är utåtriktad, har god samarbetsförmåga och kan skapa en positiv arbetsmiljö
Är flexibel och lösningsorienteradKvalifikationer
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning, exempelvis inom pedagogik, samhällsvetenskap eller annat relevant område. Du har god kännedom om folkbildningens idé, uppdrag och villkor. Erfarenhet av undervisning är meriterande.Om företaget
Jakobsbergs folkhögskola har en lång bildningshistoria. I en traditionell herrgårdsmiljö arbetar vi med ett modernt arbetssätt där idéer får ta plats. Vi är stolta över vår struktur, vår engagerade personal och vårt fokus på deltagarnas utveckling. Här får du vara med och utveckla folkbildning i en miljö där hälsa, kultur, demokrati och hållbarhet är självklara hörnstenar.
Föreningen Jakobsbergs folkhögskola är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Från skolans grundande 1919 fram till 1970 stödde Kooperativa förbundet skolans verksamhet, men från 1971 drivs skolan av Föreningen Jakobsbergs folkhögskola .
Anställning:
Tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.
Ansökan:
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till tjanster@jakobsbergsfolkhogskola.se
senast 26 oktober 2025. Vi kallar sökande löpande till intervjuer. Tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: tjanster@jakobsbergsfolkhogskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jakobsbergs Folkhögskola
177 40 JAKOBSBERG Kontakt
Rektor
Felicia Hedström felicia.hedstrom@jakobsbergsfolkhogskola.se Jobbnummer
