Biträdande rektor inom förskolor Valkebo 1
Linköpings kommun / Pedagogchefsjobb / Linköping Visa alla pedagogchefsjobb i Linköping
2025-12-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor hos oss innebär det personal- och verksamhetsansvar. Du kommer att leda och driva det systematiska kvalitetsarbetet och se till att det som beslutats i kommunen efterlevs ute på arbetsplatserna. Medarbetarsamtal, lönesamtal och att leda personalmöten är arbetsuppgifter som ingår i din roll. Du kommer också i din roll som biträdande rektor att ha kontakt med vårdnadshavare.
Du kommer att bli förskolepersonalens närmaste chef där medarbetarna vänder sig till dig vid behov av stöd. Det kommer att kräva din närvaro ute i verksamheten då du agerar som operativ chef och ledare ute på förskolorna där ditt stöttande och coachande ansvar över medarbetarna är av stor vikt. I din roll kommer du också ha ett nära samarbete med rektor och andra i ledningsgruppen.
I din roll som biträdande rektor har du kollegialt stöd och arbetar med professionell utveckling i ett nätverk för biträdande rektorer inom förskolan.
Vid rekrytering av biträdande rektorer tillämpar Linköpings kommun chefsförordnande. Det innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande som chef.
Din arbetsplats
Valkebo förskolor är två rektorsområden som är uppdelat i Valkebo 1 och Valkebo 2. Området sträcker sig mellan Västerlösa via Rappestad, Vikingstad, Sjögestad och Nykil ner till Ulrika med sammanlagt nio förskolor i hela området. Varje område har en rektor och två biträdande rektorer och verksamheterna knyts samman via expeditionen på Valkebo skola.
Vi söker nu en biträdande rektor till vårt team i Valkebo 1 som består av fem förskolor och utöver ledningsgruppen, en specialpedagog, en administratör, en bemanningsadministratör och en vaktmästare. Som biträdande rektor arbetar du även tätt tillsammans med förste förskollärare. Vi prioriterar det nära ledarskapet och som biträdande rektor är du mycket på plats i verksamheten.
Valkebo förskolor - där varje möte blir lärande - genom engagemang, glädje och professionalitet!
Du som söker
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen och har erfarenhet från arbete inom förskola och är väl insatt i förskolans läroplan och styrdokument. Vi ser att du har erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande roll och det är meriterande om du arbetat som biträdande rektor eller rektor.
Förmåga att förmedla tydlig information både till medarbetare och vårdnadshavare är viktigt, så goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift är nödvändigt för rollen. Körkort B är ett krav för tjänsten, då resor mellan förskolorna förekommer och det saknas kommunala kommunikationer till alla förskolor i området.
Du vill och vågar vara chef och sätter barnens behov och mål i fokus. Ditt ledarskap kännetecknas av din förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten och att du ska leda i ett distribuerat och närvarande ledarskap. Som närvarande ledare skapar du en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. Du strukturerar själv upp ditt arbetssätt och driver processer vidare i samarbete med rektor och övriga i ledningsgruppen. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig. Du relaterar lyhört till andra och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har mod att våga tänka och göra nytt och ser möjligheter i förändring. Vidare arbetar du mot mål och styrs av mål- och resultattänk i dina dagliga prioriteringar, planeringar och agerande. Avslutningsvis har du en realistisk tro på din egen förmåga och besitter förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar för att lösa dem.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan efter sista ansökningsdag. I denna rekrytering använder vi oss av personlighets- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16361
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Jobbnummer
9639203