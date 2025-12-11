Biträdande rektor inom förskolor Skäggetorp 2
2025-12-11
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor hos oss innebär det personal- och verksamhetsansvar. Du kommer att leda och driva det systematiska kvalitetsarbetet och se till att det som beslutats i kommunen efterlevs ute på arbetsplatserna. Medarbetarsamtal, lönesamtal och att leda personalmöten är arbetsuppgifter som ingår i din roll. Du kommer också i din roll som biträdande rektor att ha kontakt med vårdnadshavare.
Du kommer att bli förskolepersonalens närmaste chef där medarbetarna vänder sig till dig vid behov av stöd. Det kommer att kräva din närvaro ute i verksamheten då du agerar som operativ chef och ledare ute på förskolorna där ditt stöttande och coachande ansvar över medarbetarna är av stor vikt. I din roll kommer du också ha ett nära samarbete med rektor och andra i ledningsgruppen.
I din roll som biträdande rektor har du kollegialt stöd och arbetar med professionell utveckling i ett nätverk för biträdande rektorer inom förskolan.
Vid rekrytering av biträdande rektorer tillämpar Linköpings kommun chefsförordnande. Det innebär att tjänsten är en tillsvidareanställning inom grundprofessionen med ett tidsbegränsat förordnande som chef.
Din arbetsplats
Skäggetorp är ett mångkulturellt område i Linköping och förskolorna i området fokuserar särskilt på arbetet med barns språkutveckling. Området Skäggetorps förskolor är uppdelade på två områden, Skäggetorp 1 och Skäggetorp 2. Varje område har en rektor och två biträdande rektorer. I områdena samverkar man mycket med varandra och rektorer och biträdande rektorer har ett nära samarbete för att kunna få en bra samverkan och samsyn i området.
Vi söker nu en biträdande rektor till område 2 som består av tre förskolor .Du kommer att vara chef och ansvara för två förskolor. Förutom att vara på plats på de aktuella förskolorna är arbetsplatsen förlagd till Skäggetorp centrum 30 A, där även övriga i ledningsgruppen är placerade. Här finns även två specialpedagoger, två administratörer och en vaktmästare som är fördelade på hela området Skäggetorp. Området Skäggetorp har även förste förskollärare med särskilt uppdrag att utveckla utbildning och utveckling.
Vi prioriterar det tillitsbaserade och närvarande ledarskapet och som biträdande rektor är du mycket på plats på förskolan.
Det finns en genomarbetad struktur för det systematiska kvalitetsarbetet för att ständigt utveckla utbildning och undervisning. Vi hari ett stort fokus på utvecklingsfrågor och i området har vi en extra studiedag där kompetensutveckling är i fokus. Vi arbetar även med skolutveckling från mitten - SFM för att ytterligare öka vår måluppfyllelse tillsammans med övriga förskolor i Linköping.
Du som söker
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen och har erfarenhet från arbete inom förskola och är väl insatt i förskolans läroplan och styrdokument. Vi ser att du har erfarenhet av att ha arbetat i en arbetsledande roll och det är meriterande om du arbetat som biträdande rektor eller rektor.
Förmåga att förmedla tydlig information både till medarbetare och vårdnadshavare är viktigt, så goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift är nödvändigt för rollen.
Du vill och vågar vara chef och sätter barnens behov och mål i fokus. Ditt ledarskap kännetecknas av din förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten och att du ska leda i ett distribuerat och närvarande ledarskap. Som närvarande ledare skapar du en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas. Du strukturerar själv upp ditt arbetssätt och driver processer vidare i samarbete med rektor och övriga i ledningsgruppen. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig. Du relaterar lyhört till andra och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har mod att våga tänka och göra nytt och ser möjligheter i förändring. Vidare arbetar du mot mål och styrs av mål- och resultattänk i dina dagliga prioriteringar, planeringar och agerande. Avslutningsvis har du en realistisk tro på din egen förmåga och besitter förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar för att lösa dem.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan efter sista ansökningsdag. I denna rekrytering använder vi oss av personlighets- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16339
