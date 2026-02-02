Biträdande rektor Fredrika Bremergymnasiet
2026-02-02
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Fredrika Bremergymnasiet ligger centralt i Haninge, ca 10 minuters promenad från pendeltåget, och nära till bussar och riksväg 73.
Vår skola är en av länets största med drygt 2100 elever fördelade på 13 olika program. Vi har en unik bredd av högskoleförberedande program och yrkesprogram samt många inriktningar. Många av våra program går också att kombinera med våra 9 idrottsakademier där elitidrottare från hela Stockholmsområdet och även övriga landet finns.
Skolledningen på Fredrika Bremergymnasiet består av två rektorer, 7 biträdande rektorer, kökschef och verksamhetsutvecklare. Vi söker nu en driven och utvecklingsfokuserad biträdande rektor för att leda och driva den pedagogiska utvecklingen på Fredrika Bremergymnasiet tillsammans med övriga i skolledningen. Som biträdande rektor erbjuds ett kreativt och inspirerande arbete där du kommer få möjlighet att göra stor skillnad för skolans utveckling. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
En stor del i uppdraget är att ansvara för personal och arbetsmiljö för ett eller flera program. Förutom att leda det pedagogiska arbetet på programmen/programmet så ingår även personalansvar. I det uppdraget ingår att bedriva ett aktivt arbete med personalen på individuell nivå gällande arbetsmiljö och personlig utveckling.
Som biträdande rektor leder du elevhälsoteamet för att se till att varje elev får det stöd som efterfrågas för att lyckas med sina studier. Fokus i detta arbete är att ge så tidigt stöd som möjligt, ett proaktivt elevhälsoarbete. Du ser även till att elevhälsoarbetet på programmen bidrar till elevernas trygghet, välmående och trivsel. I elevhälsoteamet finns kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, socialpedagog och elevstöd.
I ditt dagliga arbete utövar du ditt ledarskap nära undervisningen där bland annat fysiska och digitala lektionsbesök skall ligga som grund för den pedagogiska utvecklingen i samtal med medarbetarna. Tillsammans med övriga i skolledningen bidrar du till att få en systematik i detta arbete.Kvalifikationer
Krav är att du har en utbildning på högskola eller universitet samt att du har en lärarlegitimation. Är meriterande om du har erfarenhet att ha arbetat som skolledare på en gymnasieskola med både högskoleförberedande - och yrkesprogram.
Som biträdande rektor behövs även en hög social kompetens och förmåga att samarbeta och planera tillsammans med personal och övriga i skolledningen. Du behöver vara initiativtagande och tycka om att arbeta under eget ansvar mot satta mål samt god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Som person är du lyhörd, lösningsfokuserad och har lätt för att se både helhet och detaljer och du har mest troligt ett stort intresse i människor, relationer, ledarskap och organisation.
Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar. Som en del av Fredrika Bremergymnasiets skolledning har du stora möjligheter att utveckla tjänsten tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer.
Tjänsten är 100 % tillsvidaretjänst. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
