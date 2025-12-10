Biträdande rektor förskola 75%, Danderyds kommun
2025-12-10
Vill du vara med och driva utvecklingsarbete och arbeta nära invånarna? Har du intresse för att utveckla en förskoleverksamhet där trygghet, glädje och lärande står i centrum? Då kan du vara den vi söker!
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar för en likvärdig förskola med hög kvalitet på utbildningen och har genomfört en organisationsförändring där ett nytt chefsled med biträdande rektorer införs inom våra förskolor. Nu söker vi dig som vill ta dig an rollen som biträdande rektor för ett av våra förskole områden, som omfattar förskolorna Altorp, Sätra Äng och Borgen. Vi tror starkt på att denna roll kommer skapa ännu bättre förutsättningar att nå våra mål då vi minskar antalet medarbetare per chef. Danderyds kommun deltar även i ett forskningsprogram om barns förändrade kunnande där engagerade representanter från vår verksamhet deltar.
Som chef i Danderyds kommun erbjuds du årliga utbildningar inom t.ex. arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering. Du kommer arbeta nära barn- och elevhälsan och få stöd av stödfunktioner på bildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. Som anställd hos oss erbjuds du friskvårdsbidrag om 3000 kr per år, bra kommunikationer och fantastiska utemiljöer.
Välkommen att bli en del av oss och vara med och skapa de bästa förutsättningarna för barnens lärande och välmående.
Som biträdande rektor arbetar du i nära samarbete med rektor och bistår i att planera, leda och utveckla tre förskolor för att skapa de bästa förutsättningarna för våra yngsta invånare. Tillsammans och i nära samarbete med medarbetarna verkar ni för att erbjuda en likvärdig förskola med hög kvalitet på utbildningen. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar och är närmaste chef för cirka 1520 medarbetare. Genom ett aktivt och modigt ledarskap leder du dina medarbetare i vårt gemensamma uppdrag. Du förtydligar och förmedlar mål och färdriktning till medarbetarna.
I arbetet ingår ansvar för arbetsmiljö inklusive ansvar för lokal- och driftsfrågor samt administrativa uppgifter i olika system. Tillsammans med rektor, platsansvariga förskollärare på respektive förskola och medarbetare arbetar ni med det systematiska kvalitetsarbete på förskolan som utgår från förskolans läroplan och skollagen.
Du arbetar strukturerat med enhetens mål, resultat och uppföljning och leder bland annat APT-möten, medarbetarsamtal och lönesamtal. Rollen innebär även att driva utvecklings- och förändringsarbete pedagogiskt och att bidra till en kultur som präglas av delaktighet och samarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och naturlig ledare som bygger förtroende, engagemang och har tillit till dina medarbetares kompetens. Du värdesätter goda relationer och ett nära samarbete med såväl chefskollegor, medarbetare, barn och vårdnadshavare. Tillsammans ser ni alltid till att barnen kommer först.
Du har ett utvecklingsorienterat tänk och ett genuint intresse för att bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling. Med god förmåga att strukturera, planera och organisera arbetet tar du dig an en föränderlig vardag med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du trivs med att arbeta självständigt men ser även kollegialt lärande som en framgångsfaktor och drivs av att göra skillnad.
Som ledare ser du människors potential och vet hur du får en arbetsgrupp att vilja framåt tillsammans. Du leder med hjärtat, fördelar och prioriterar arbetsuppgifter på ett professionellt sätt och fattar trygga beslut som du genomför med tydlighet och stabilitet.
Vi söker dig med:
* Förskollärarlegitimation.
* Flerårig erfarenhet av arbete i förskolan.
* Mycket goda kunskaper i förskolans styrdokument.
* Erfarenhet av, och väl insatt i, förskolans systematiska kvalitetsarbete.
* God digital kompetens och dokumentationskunskap.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i så väl tal som skrift.
* Erfarenhet av arbete som samordnare, arbetslagsledare eller liknande roll inom förskola.
* Erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet och förståelse för hur arbete bedrivs inom en kommunal verksamhet.
* Ledarskapsutbildning.
För denna tjänst behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (HVB-hem) innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Vi rekommenderar att du beställer digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Bakgrundskontroll kan förekomma i rekryteringsprocessen. Mer information om processen lämnas när det blir aktuellt. Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
