Biträdande rektor, föräldravikariat 50-100% 12 månader
Victum Gymnasium AB / Pedagogchefsjobb / Helsingborg Visa alla pedagogchefsjobb i Helsingborg
2025-09-25
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Victum Gymnasium AB i Helsingborg
Uppdraget som biträdande rektor är mycket varierande och kräver bred kompetens inom problemlösningsförmåga, förmåga att snabbt kunna analysera och lösa oväntade situationer samt förmåga att skapa goda relationer till elever, kollegor och föräldrar. På grund av föräldraledighet söker vi en vikarie som vill vara med och leda skolans utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Om du har en pågående rektorsutbildning så ska du självklart fortsätta den under din anställning hos oss.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du kommer ingå i skolans ledningsgrupp och driva elevhälsoarbetet på skolan.
Exempel på arbetsuppgifter:
systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling
förebyggande och åtgärdande arbete för att skapa en trygg och trivsam skolmiljö
arbetsgivaransvar t ex medarbetarsamtal och kollegiala samtal
schemaläggning och elevadministration
planering av aktiviteter i verksamheten
elevhälsoarbete t ex frånvaroutredningar och förebyggande arbete kring trygghet och studiero. Samverka med funktioner inom elevhälsoteamet.
Förmågor hos Dig som vi söker:
förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
värdegrund som utgår från läroplan och andra styrdokument
pedagogisk kompetens
ansvarstagande, noggrann och punktlig
förmåga att lägga upp strategier och långsiktig planering
förmåga att hantera komplexa problem
Victum Gymnasium hittar du i centrala Helsingborg, granne med Helsingborg C. Skolan finns i en vacker fastighet med trevliga lokaler och utblick mot Öresund. Här möts dagligen strax över 230 elever och omkring 20 medarbetare. På skolan har vi Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Introduktionsprogram. Victum är en fristående gymnasieskola som drivs av Victum AB, ett familjeägt utbildningsföretag som har gymnasieverksamhet i Helsingborg sedan 2002.
Vår elevsyn: Vårt perspektiv är självklart eleven i centrum! Vi satsar kontinuerligt och aktivt på att utveckla våra utbildningar med målet att alla våra elever ska få den allra bästa utbildningen i en trivsam och trygg skolmiljö. Vi vill få våra elever att utvecklas mot mogna, självständiga och trygga individer rustade med en attraktiv gymnasieexamen.
Våra medarbetare: Vi vill att alla ska känna sig engagerade, drivande och delaktiga i skolans utveckling. Vi arbetar målmedvetet med att utvecklas individuellt i sitt yrke, såväl som tillsammans i teamet genom kollegial skolutveckling. Vi vill att varje medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö, känna inflytande och uppleva ett personligt utvecklande arbete. Vårt mål är en skola med hög trivselfaktor i en stimulerande, samarbetande och kollegial anda.
Praktisk information om tjänsterna: Tjänstgöringsgrad: 50-100 %. Föräldravikariat med tillträdesdag 2025-10-20 eller enligt ök.
Tjänsten är en semesteranställning.
Rekrytering sker fortlöpande och annonsen kan tas bort innan utsatt slutdatum.
Ansökan, bestående av personligt brev, CV, löneanspråk och önskad tjänstgöringsgrad skickas tillcilla.svensson@victumgymnasium.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: cilla.svensson@victumgymnasium.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Victum Gymnasium AB
(org.nr 556488-9482)
Järnvägsgatan 13 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
