Biträdande rektor f-3 och fritidshemmet
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2026-06-18
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Biträdande rektor med ansvar för F–3 och fritidshem – Västerängsskolan
Vill du vara med och utveckla en F–9-skola med höga ambitioner för trygghet, studiero och goda kunskapsresultat? Västerängsskolan i Håbo kommun söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad biträdande rektor med ansvar för F–3 och fritidshem.
Om arbetsplatsen
Västerängsskolan är en F–9-skola som ligger centralt i Bålsta. Skolan är omgiven av skog och fina friluftsområden med gott om plats för lek och utomhusaktiviteter. Skolan har gångavstånd till både pendeltåg, simhall och ishall. Västerängsskolan omfattar elever från förskoleklass till och med årskurs 9 samt fritidsverksamhet. Det finns två klasser per årskurs från förskoleklass till årskurs 9.
Skolan kännetecknas av ett relationellt arbetssätt där trygghet, trivsel och en tillgänglig lärmiljö står i fokus. Alla elever ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Skolan arbetar efter ett skolövergripande program för att främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla (IBIS – inkluderande beteendestöd i skolan).
Ditt uppdrag
Som biträdande rektor ansvarar du för verksamheten i förskoleklass, årskurs 1–3 samt fritidshemmet. Du leder det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med rektor och bidrar aktivt till skolans systematiska kvalitetsarbete.
I uppdraget ingår bland annat att:
ha personalansvar för medarbetare inom F–3 och fritidshem
leda och utveckla undervisning och fritidshemsverksamhet utifrån läroplanen
arbeta för trygghet, studiero och inkluderande lärmiljöer
följa upp elevers kunskapsutveckling och resultat
samverka med elevhälsa, vårdnadshavare och externa aktörer
bidra till hela skolans utveckling som en del av skolledningen
Vi söker dig som
Har pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av arbete i grundskolans tidigare år. Du har erfarenhet av ledarskap, gärna i rollen som biträdande rektor, och är väl förtrogen med skolans styrdokument och systematiska kvalitetsarbete.
Som person är du tydlig, kommunikativ och utvecklingsinriktad med mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en flexibel och ansvarstagande ledare som värnar ett gott arbetsklimat och har lätt för att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Du har en god förmåga att bygga och utveckla relationer med medarbetare, kollegor, vårdnadshavare samt politiskt och fackligt förtroendevalda. Som ledare är du ett föredöme som visar omtanke, skapar tillit och inspirerar dina medarbetare till delaktighet och utveckling.
Du är tydlig i ditt ledarskap och har ett coachande förhållningssätt. Genom att leda med tillit, delegera med förtroende och skapa engagemang genom tydlig riktning och mening bidrar du till en kultur där samarbete och gemensamt ansvar står i centrum, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus.
Vi ser gärna att du har en ambition att fortsätta utveckla ditt ledarskap, både individuellt och tillsammans med andra.
Rektorsutbildning eller pågående sådan utbildning är meriterande.
Vi erbjuder
ett meningsfullt och utvecklande uppdrag i en skola med engagerad personal
möjlighet att påverka och utveckla verksamheten för våra yngsta elever
kollegialt samarbete i skolledningen och stöd i ditt ledarskap Publiceringsdatum2026-06-18Övrig information
Löpande rekrytering sker, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolan Kontakt
Nina Lagerstrand nina.lagerstrand@habo.se 0171-52861 Jobbnummer
9971130