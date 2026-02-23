Biträdande rektor Centrala förskoleområdet, Bodens Kommun
2026-02-23
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Hos oss finns ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Centrala förskoleområdet omfattar Björkdungens- och Kyrkkläppens förskolor samt OB-barnomsorgen sk.Nattis, Verksamheten leds av rektor och en biträdande rektor. När vår nuvarande biträdande rektor Anna nu tar steget vidare i en rektorsroll hos oss så söker vi hennes ersättare som biträdande rektor på Centrala förskoleområdet.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Vi söker Dig som vill arbeta som biträdande rektor tillsammans med Linda, Centrala förskoleområdets rektor och ansvara för att bedriva utveckling av förskolorna i området. Du kommer på delegation från rektor att ha personalansvar, arbeta med budgetfrågor, schemaläggning för förskolorna och OB-barnomsorgen mm. I tjänsten ingår även delat ansvar för OB-barnomsorgen under kvällar/nätter/helger. Arbetet sker i nära samarbete och tät dialog med rektor. På Centrala förskoleområdet finns även stöd av en förskolesamordnare som arbetar bland annat med schemaläggning, handledning och kompetensutveckling.
Arbetsuppgifterna för biträdande rektor är många, utmanande, stimulerande, varierande och viktiga. Du har chans att påverka och utveckla framtiden för den uppväxande generationen. Bodens kommun ger goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag som skolledare. Du arbetar i team med rektor där ni tillsammans driver och utvecklar förskolorna på rektorsområdet. Det finns tillgång till förvaltningsstöd, elevhälsa och en central mottagningsenhet för nyanlända elever. På central nivå finns stöd av HR, ekonomi, IT och kansli. Som biträdande rektor ska du vara en god ambassadör för förskolan, Arbetsmarknads- och Utbildningsförvaltningen samt för Bodens kommun. För att vara aktuell som biträdande rektor är du beredd att påbörja rektorsprogrammet samt axla ett skolledaruppdrag fullt ut om arbetsgivaren finner det lämpligt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en förskollärarexamen eller lärarexamen med några års erfarenhet av yrket. Tidigare erfarenhet av arbete som skolledare är meriterande. Du ser samarbete som en förutsättning för att lyckas och är ödmjuk inför de komplexa frågor en skolledare möter. Du brinner för utveckling och kvalitet i förskolan och är grundad i aktuell forskning.
Vi vill att du i ditt ledarskap är lyhörd och kan skapa goda relationer samt att du har en har en positiv elevsyn. Du arbetar strukturerat och har god vana av dokumentation och uppföljning. Du har adekvat förmåga till digitalt utvecklingsarbete, att tillgodogöra dig nya system, och använda dig av dessa i arbetet. Du ser vikten av fokus och långsiktighet i arbetet. Du kan snabbt ställa om och hantera förändringar och förändrade förutsättningar som uppstår i arbetet. Du förblir effektiv och motiverad trots motgångar och agerar med hög integritet och lojalitet i din ledarroll.
Du ska vara beredd att arbeta vissa kvällar och tider utifrån verksamhetens behov. Du behöver ha körkort och tillgång till bil för att transportera dig mellan förskolorna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du vara med på en spännande resa in i framtidens förskola? Välkommen med din ansökan!
Intervjuer 1 genomförs tors 12/3 förmiddag.
Intervjuer 2 genomförs må 16/3 eftermiddag och tis 17/3 eftermiddag.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis. Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
Rektor
