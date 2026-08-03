Biträdande rektor anpassad grundskola Lejonström
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Pedagogchefsjobb / Skellefteå Visa alla pedagogchefsjobb i Skellefteå
2026-08-03
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Vill du vara med och leda en verksamhet där relationer, delaktighet och utveckling står i centrum? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker en biträdande rektor till Anpassad grundskola Lejonström. Här blir du en del av ett ledningsteam där samarbete, tillit och gemensamt ansvar är en självklar del av vardagen. Tillsammans arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och framtid.
DIN ROLL
Som biträdande rektor har du ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhet. Tillsammans med medarbetarna leder du det dagliga arbetet och bidrar till att skapa en trygg, utvecklande och välfungerande skolmiljö för både elever och personal.
Du arbetar nära rektor och ytterligare en biträdande rektor. Tillsammans leder ni det pedagogiska utvecklingsarbetet och det systematiska kvalitetsarbetet. Du ingår också i skolans elevhälsoteam och samverkar med kollegor både inom och utanför det egna rektorsområdet.
I uppdraget ingår även att ansvara för eller delta i utvecklingsområden som berör hela verksamheten, exempelvis kvalitetsutveckling, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och lokalfrågor. Rollen ger stora möjligheter att påverka både verksamhetens utveckling och elevernas vardag.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att arbeta som biträdande rektor behöver du ha en pedagogisk högskoleutbildning. Du har genomgått, påbörjat eller är beredd att påbörja det statliga rektorsprogrammet.
Vi söker dig som har pedagogisk insikt och en god förståelse för skolans uppdrag, styrdokument och systematiska kvalitetsarbete. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter olika målgrupper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, ekonomi eller arbetsmiljö. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom anpassade skolformer, exempelvis anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola.
Som ledare är du trygg, tydlig och lyhörd. Du skapar struktur i vardagen och har förmåga att omsätta mål och beslut i praktiken. Du bygger goda relationer, skapar engagemang och trivs med att samarbeta med många olika professioner. Du är också bekväm med att fatta beslut och ta ansvar när situationen kräver det.
För den här tjänsten behöver du B-körkort samt enligt lag, visa upp ett aktuellt registerutdrag från Polismyndigheten inför en eventuell anställning. Det gäller utdraget "Arbete inom skola eller förskola". Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag via polisen.se
DIN NYA ARBETSPLATS
Anpassad grundskola Lejonström erbjuder en trygg och stödjande lärmiljö för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten är placerad på Lejonströmsskolan, där närheten till grundskolan skapar möjligheter till samarbete, gemenskap och erfarenhetsutbyte.
Du blir en del av grundskolans ledningsorganisation i Skellefteå kommun, där vi tillsammans arbetar för att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Här finns ett nära samarbete mellan skolor, ledare och stödfunktioner, vilket ger goda möjligheter till utveckling, erfarenhetsutbyte och lärande.
Som ledare i Skellefteå kommun har du en viktig roll i en organisation som arbetar på invånarnas uppdrag. Vi jobbar för barn och unga, men också för varandra. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att fler ska lyckas, utvecklas och må bra.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "738908". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Mimmi Leandersson +46910735000 Jobbnummer
10018488