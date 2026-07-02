Biträdande rektor åk F-9
Bjuvs kommun, Ekeby skola / Pedagogchefsjobb / Bjuv Visa alla pedagogchefsjobb i Bjuv
2026-07-02
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Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
På Ekeby skola åk F-9 går det ca 400 elever och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Ekeby skolas vision är att alla ska lyckas.
Är du en engagerad skolledare som vill vara med och bidra till Ekeby skolas fortsatta utveckling? Varmt välkommen att skicka in din ansökan som biträdande rektor!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Som chef och skolledare i Bjuvs kommun är du med och förverkligar Bjuvs kommuns vision, mål och medarbetarkraft så att de genomsyrar hela organisationen.
Du arbetar nära mig som rektor och tillsammans tar vi ansvar för helheten; elever, personal, ekonomi och arbetsmiljö. I uppdraget som biträdande rektor är du med och leder och utvecklar verksamheten med fokus på resultat och kvalitet. Du driver det systematiska kvalitetsarbetet och är delaktig i budgetarbete och uppföljning. En viktig del av uppdraget är att leda elevhälsoarbetet, med särskilt fokus på särskilt stöd i nära samarbete med skolans specialpedagog.
Du samverkar med interna och externa aktörer och bidrar aktivt i kommunens rektorsgrupp där vi lär av varandra och utvecklar våra verksamheter tillsammans.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och en bakgrund som lärare. Har du dessutom specialpedagogexamen och erfarenhet av specialpedagogiskt arbete är det meriterande. Vi ser gärna att du har arbetat som biträdande rektor med personalansvar och har erfarenhet av att driva skolutveckling. Vi ser gärna att du har påbörjat rektorsutbildningen eller har en plan för att genomföra den.
Du är en trygg och stabil ledare med god självinsikt. Du förstår att du är en del av helheten och att helheten är det som för skolan framåt. Med struktur och tydlighet driver du arbetet framåt, även i en vardag med högt tempo. Du är lyhörd och bygger relationer som skapar samarbete och tillit.
Du har en prestigelös inställning och trivs i en roll där du kombinerar strategiskt arbete med operativ närvaro. Genom att vara nära verksamheten följer du upp resultat och omsätter analyser till konkreta insatser som stärker skolans utveckling och elevernas måluppfyllelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-11-02 .
Rekryteringsprocessen fortsätter med intervjuer i början på augusti.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Vi tillämpar individuell lönesättning beroende på erfarenhet och kompetens. Lönestatistik för Bjuvs kommun/Omsorg i Bjuv hittar du på bjuv.se.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335196/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Kommun
(org.nr 212000-1041)
Box 501 (visa karta
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267 25 BJUV Arbetsplats
Bjuvs kommun, Ekeby skola Kontakt
Rektor
Anna Lindman anna.lindman@bjuv.se Jobbnummer
9988239