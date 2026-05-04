Biträdande rektor åk. 4-6 till Kroksbäcksskolan
Ref: 20261088 Publiceringsdatum2026-05-04
Nu har du möjlighet att ta dig an en utvecklande tjänst som biträdande rektor på Kroksbäcksskolan!
Ledningsgruppen utgörs idag av skolans rektor, tre biträdande rektorer och administrativ chef. Du blir en del av ett ledningsteam som tillsammans arbetar för att leda skolan mot gemensamma mål. Som biträdande rektor är du underställd rektor och har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar.
I din roll ansvarar du för och leder arbetet mot åk. 4-6. Uppdraget innebär ett pedagogiskt utvecklingsansvar, personalansvar och arbetsmiljöansvar samt att leda elevhälsoarbetet på mellanstadiet. Du kommer att ha personalansvar för grundskollärare och elevassistenter.
Tillsammans med övriga chefer och ledare i Malmö stad ingår det i ditt uppdrag att verka för ett socialt hållbart Malmö där varje elev ges likvärdiga möjligheter att nå uppställda mål. Organisationen ska präglas av lärande, där erfarenheter och kunskap sprids och utvecklas mellan medarbetare, ledare och verksamhet. Du leder resultat- och kvalitetsarbetet i dialog med dina medarbetare. Som pedagogisk ledare är du med och driver skolans värdegrund och uppsatta mål. Samtidigt som du är pedagogernas stöd är du deras utmanare när det gäller att utveckla undervisningens kvalitet i relation till elevernas resultat och progression.
Vi erbjuder en arbetsplats som arbetar kollegialt och kollektivt kring vårt språkutvecklande arbetssätt. Detta är en skola med lång erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete med en stark utvecklingsorganisation och god mottagarkapacitet.Kvalifikationer
Du som söker har en akademisk utbildning minst motsvarande fil kand 180 hp, varav minst 30 hp pedagogik. Har du en pedagogisk utbildning ser vi det som meriterande. Har du gått någon ledarutbildning (för chefer/att leda vuxna) från högskola (ex. rektorsutbildning), KY-utbildning, facklig utbildning eller motsvarande ser vi även det som meriterande. Ledarerfarenhet krävs och du behöver ha minst tre års erfarenhet av elevnära arbete inom skolverksamhet. Har du chefs/skolledarerfarenhet ser vi det som meriterande. Erfarenhet av specialpedagogiskt samt språkutvecklande arbete är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete mot åk. 4-6.
Vi söker dig som gillar att nätverka, trivs i en ledande roll och har förmågan att visa riktning. Samtidigt är du teamfokuserad, lyhörd gentemot din omgivning och lägger fokus på att bygga tillitsfulla arbetsrelationer. Du är en beslutsam ledare som har ett strategiskt fokus och ser hur saker och ting hänger samman.
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till Kroksbäcksskolan! Här arbetar engagerad personal med att elevernas skoldag ska präglas av trygghet, studiero och språkutvecklande undervisning. Kroksbäcksskolan är en grundskola och anpassad grundskola med undervisning från förskoleklass upp till årskurs 9. Vi tror på samarbete och att lära oss tillsammans. Vi brinner för språkutvecklande undervisning och undervisar utifrån genrepedagogik.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förstaintervjuer är preliminärt planerade att hållas 27/5 samt 28/5.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
