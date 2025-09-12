Biträdande rektor af Chapmangymnasiet
2025-09-12
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Af Chapmangymnasiet är beläget på Trossö och är en skola med både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vi erbjuder utbildning på samhällsvetenskapsprogrammet, samtliga nationella inriktningar samt internationell profil och ekonomiprogrammet med båda nationella inriktningarna. På Östersjöskolan , som är en del av af Chapmangymnasiet, erbjuds restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktningarna kök och servering samt bageri och konditori liksom lärlingsutbildningen med flera olika program. På skolan går idag ca 800 elever.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor kommer du att ha personalansvar och visst budgetarbete. Tillsammans med rektor kommer ditt uppdrag innebära att:
* vara pedagogisk ledare och driva skolutveckling utifrån gällande styrdokument och rektorns direktiv.
* ha tilldelat/delegerat ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och budget.
* ansvara för att göra uppföljningar av elever.
* arbeta med vårt systematiska kvalitetsarbete och pedagogiska utvecklingen i hela verksamheten.
* driva vårt deltagande i Teknik- och Vårdcollege
* ansvara för lärlingsutbildningarna samt restaurang - och livsmedelsprogrammet
* utveckla samarbetet med näringslivet
Skolledare är viktiga symboler för sin skola och har även en kommunikativ roll. Vi ställer krav på att våra ledare ska vara goda språkrör för verksamheten i medborgardialogen samt även i den interna kommunikationen. Vi ser att du är en positiv och självständig person, som vill entusiasmera elever och personal. Att ha förmågan att bygga och behålla goda relationer är en självklarhet. Arbetsgivaren ställer höga krav på professionellt bemötande.Kvalifikationer
Pedagogisk examen på högskolenivå som resulterat i lärarlegitimation samt erfarenhet av pedagogisk arbete, samt erfarenhet av att jobba som behörig pedagog inom skola, förskola eller vuxenutbildning.
Det är önskvärt att du har kunskap om regelverk och systematiskt kvalitetsarbete som styr relevant verksamhetsform inom skola.
Vi ser det som meriterande att du har påbörjad eller genomförd rektorsutbildning alternativt annan chefs- eller ledarskapsutbildning. Har du erfarenhet av av att arbeta som skolledare med ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi är det meriterande.
Vi söker dig som har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du kan anpassa dig till förändringar och hantera utmaningar för att nå resultat och uppsatta mål. Du är kommunikativ och tydlig samt har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276427". Omfattning
