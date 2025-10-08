Biträdande rektor 50%/ Trygghetsansvarig 50%
2025-10-08
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Var med och forma ett helt samhälle med nästa generation i fokus. Jens Billeskolan ligger i Billesholm med närhet till skog och stora gröna ytor som uppmuntrar till lek och rörelse. Jens Billeskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshem, med cirka 500 elever. Här möts elever och personal i olika åldrar med olika bakgrund och tillsammans formar vi elevernas kunskapsresa. Vi arbetar för att alla elever ska få möjlighet att delta i en rad olika friluftsaktiviteter samt läger i skog och mark under sin grundskoletid.
Vi arbetar för att alla elever ska ha en god kunskapsprogression under sin skoltid på Jens Billeskolan. Vi arbetar för och med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i tillgängliga lärmiljöer.
Vi arbetar för att alla elever ska få möjlighet att hitta sin plats för lärande med god studiero och därmed även känna sig trygga och trivas på vår skola. Vi arbetar för ett aktivt värdegrundsarbete där elevernas välmående står i fokus.
Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg och inkluderande skolmiljö för våra elever! Som biträdande rektor kommer du att ha ett särskilt ansvar för trygghetsarbetet och närvaroarbetet på skolan samt med arbetsgivaransvar för medarbetare i organisationen. Som trygghetsansvarig arbetar du nära eleverna för att de ska ha en trygg skoldag och trygga och roliga raster.KvalifikationerOm tjänsten
I rollen som biträdande rektor och trygghetsansvarig kommer du att:
* Leda och utveckla skolans trygghetsarbete i nära samverkan med elever, vårdnadshavare och personal.
* Ansvara för och leda trygghetsteamet samt närvaroteamet.
* Ha mycket kontakt med vårdnadshavare och bygga förtroendefulla relationer.
* Arbeta aktivt för att främja goda relationer mellan elever och vuxna i skolan.
* Utveckla vår rastverksamhet för tryggare raster på skoltid och på fritidstid.
* Samarbeta med andra skolor, olika professioner och ibland andra myndigheter.
* Vara en del av skolans ledningsgrupp och bidra till det övergripande utvecklingsarbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis lärare, beteendevetare eller specialpedagog.
Erfarenhet av arbete i skola som kurator, inom elevhälsa och/ eller lärare.
Erfarenhet av att leda och handleda kollegor.
En god förmåga att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med både elever och vårdnadshavare samt ett stort engagemang för barns och ungas välmående och trygghet.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande rekrytering så tveka in med att lämna in din ansökan.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se
