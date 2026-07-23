Biträdande rektor
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2026-07-23
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Östra Ringskolan, Gamleby
Östra Ringskolan i Gamleby är en relativt ny högstadieskola. Skolan öppnade hösten 2015 då Åbyskolans och Överumsskolans högstadium slogs ihop. På skolan går det ungefär 210 elever och de flesta eleverna kommer från norra kommundelen.
Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är: KOMPETENS FÖR LIVET Lust att lära – rätt att lyckas. Alla barn och elever är nyfikna, kreativa och tänkande. Hos oss har alla en känsla för tolerans och solidaritet. Vi möter barn och elever med höga förväntningar. Vi tror på deras förmåga att lyckas i lärandet för livet. I vårt arbete är mötet med barn och elever, undervisning, medarbetarskap och ledarskap centrala delar för att nå vår vision.
Vi söker nu en biträdande rektor till Östra Ringskolan i Gamleby.Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I nära samverkan med rektor kommer du som biträdande rektor ansvara för en hög måluppfyllelse inom skolan utifrån verksamhetens behov och övergripande mål. Du är direkt underställd rektor i ledningen avseende personal, utvecklingsfrågor samt det dagliga elevhälsoarbetet.
Du kommer få möjlighet till teamarbete, eget ansvar, eget initiativ samt vara ett stöd för ansvarig rektor i det dagliga arbetet. Du vill och vågar vara ledare och sätter elevernas behov och mål i fokus och har förmåga att se möjligheter till förbättringar för elevernas utveckling.
Din kompetens
Du har en pedagogisk högskoleutbildning som högstadielärare och flerårig arbetslivserfarenhet som pedagog, gärna inom högstadiet. Det är meriterande om du har genomfört den statliga rektorsutbildningen och arbetat i chefsposition. Om du har tidigare erfarenhet av samverkande arbetsuppgifter inom skolan och/eller erfarenhet av att hantera personalfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete samt driva grupp- och utvecklingsprocesser så ser vi detta också som meriterande.
Du är väl uppdaterad på skollagen och skolans övriga styrdokument. Som person är du trygg i dig själv och i ditt ledarskap. Du är en stabil, engagerad och tydlig person som kan inspirera och entusiasmera dina medarbetare och elever i arbetet mot skolans mål. Detta kräver att du som person är kommunikativ och lyhörd mot din omgivning och att du skapar delaktighet och samverkan genom att synas och vara behjälplig i den dagliga verksamheten.
Du har förmåga att se helheten i verksamheten och tar hänsyn till det större perspektivet vid beslut samt i förhållande mot ditt eget arbete. Tjänsten kräver att du har en god språklig förmåga i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.Övrig information
Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
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Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
Välkommen med din ansökan till oss!
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Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUF 125-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks Kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks kommun Kontakt
Sveriges Lärare vastervik@sverigeslarare.se 010-355 40 96 Jobbnummer
10010288