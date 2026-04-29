Biträdande Projektledare till SVQ
SVQ - Sparre Vreede Engqvist AB erbjuder förstklassigt stöd till kommersiella fastighetsbolag, kommuner och investerare i fastighetsbranschen. Konsulttjänsterna som erbjuds är främst inom kommersiella fastighetsprojekt och stadsutvecklingsprojekt där SVQ har samlad spetskompetens. Projektutveckling är kärnan i verksamheten. Från initial produktutveckling och planering till genomförande och inflyttning hjälper SVQ sina uppdragsgivare att maximera projektmöjligheterna. SVQ inriktar sig på kommersiella fastigheter, med särskild tonvikt på områden som samhällsfastigheter, lager och logistik, lättindustri och bilhandel.
Möjligheter hos SVQ
SVQ är ett bolag som vill göra skillnad och har ett tydligt hållbarhetsfokus där bland annat byggnation i massivt trä är en del av det arbetet. Vi är en inkluderande organisation där man ställer upp och hjälper varandra och ett bolag som ger dig mycket frihet och flexibilitet i din arbetsvardag. Vi erbjuder dig en roll i ett entreprenöriellt bolag där du får ta ansvar, utvecklas och ges goda förutsättningar att göra det du är bra på.
Biträdande projektledare
SVQ är i en tillväxtfas och siktar mot att bygga upp ett starkt konsultteam inom projektutveckling, projektledning och stadsbyggnad de kommande åren. Fokus är på kvalitet i leveranserna och långsiktiga relationer med kunderna som främst är fastighetsbolag och kommuner. Strategin är mot högkvalitativa tjänster snarare än kvantitativa. På sikt bygger man ett ypperligt varumärke som står för kompetens, förtroende och spetskunskap. För att förstärka den befintliga organisationen söker vi därför en biträdande projektledare till SVQ.
Ansvarsområden
I rollen som biträdande projektledare är du med och driver, tillsammans med övriga kollegor, utvecklingen av det som rör fastighetssidan där du på ett självständigt sätt är med och leder fastighetsprojekt åt kund från koncept till färdigställandet. Du medverkar i tidiga skeden med kalkyl och utformning av produkt i nära dialog med kund, hyresgäst, arkitekt samt säkrar optimering av framtagna koncept. Du säkerställer ekonomin i projekten parallellt med en gedigen kvalitetsuppföljning. Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Som biträdande projektledare har du ett stort och brett ansvar innefattande:
Att självständigt leda mindre projekt åt kund
Att tillsammans med projektansvarig leda fastighetsprojekt från koncept till färdig inflyttad byggnad
Kalkyler, tidig utformning av produkt i samarbete med kund, hyresgäst och arkitekt, utveckling och optimering av framtagna koncept
Vara med och leda arbetet med framtagande av ritningar, förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenörer
Projekteringsledning och BAS-P uppdrag
BAS-U uppdrag
Ekonomisk uppföljning av projekt och rapportering internt och till kund
Leda arbetet med kvalitetsuppföljning av upphandlade entreprenörer
Leda och delta på bygg-, projekterings- och samordningsmöten m fl. under produktionsfasen
Avstämningsmöten med kund och hyresgäster
Planera, leda och genomföra förhandlingar
Kontakt med myndigheter för att säkerställa erforderliga bygglov och andra tillstånd som krävs
Erfarenhet och kunskap
Du har en akademisk utbildning, gärna Civilingenjör Samhällsbyggnad alternativt en motsvarande högskoleutbildning.
Vi ser gärna att du har minst 3-5 års erfarenhet av projektledning inom projektutveckling och/eller genomförande.
Du har goda kunskaper inom entreprenadjuridik och ekonomi samt besitter förhandlingsvana.
Du har förståelse för våra kunders långsiktiga affär för att på bästa sätt kunna bidra i projekten.
Körkort
Personliga kvalifikationer
Vi söker dig som är prestigelös och entreprenöriell, som kan ta tillvara möjligheter, utveckla och skapa värden. Du stimuleras av att driva lönsamma och kvalitativa projekt och uppskattar resan mot målet. Du har en stark förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, både ur ett kortsiktigt samt långsiktigt perspektiv. Som person är du affärsmässig, driven och förtroendeingivande. Du är öppen och social med en god förmåga att kommunicera på olika nivåer, både med entreprenörer och kunder samt andra samarbetspartners.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Ellinor Dam, ellinor.dam@atalent.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559019-5680)
Hammarbybacken 27 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SVQ
Rekryteringskonsult
Ellinor Dam ellinor.dam@atalent.se 0708468856
9882478