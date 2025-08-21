Biträdande projektledare till järnvägsbolag!
Om tjänsten De söker nu en strukturerad och kommunikativ biträdande projektledare till ett stort och mångårigt tågprojekt i uppstartsfas. Du kommer att arbeta nära interna referensgrupper, projektledare och externa samarbetspartners, med fokus på designfasen av nya tåg som ska börja rulla i Sverige om ett par år. Rollen innebär en bred kontaktyta inom organisationen och kräver att du trivs i en koordinerande och lyhörd roll med både praktiska och strategiska arbetsuppgifter.
Du blir en viktig kugge i ett av företagets mest ambitiösa initiativ - ett projekt där teknik möter kreativitet och användarupplevelse.
Dina framtida arbetsuppgifter Du kommer att vara delaktig i allt från designfeedback via VR-verktyg till att strukturera projektets arbetssätt tillsammans med designbyrå, tekniska och kommersiella projektledare. I din roll koordinerar du insamlad input och ser till att beslutsprocessen rör sig framåt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordna referensgrupper och säkerställa att deras input tas vidare i processen
Följa upp projektplaner och protokoll, boka möten och hålla koll på deadlines
Fungera som kontaktyta internt mot exempelvis förare, tågvärdar och marknadsavdelningen
Arbeta tätt tillsammans med huvudprojektledare och designbyrå
Vara delaktig i att utveckla strukturer för projektstyrning och dokumentation
Vi söker dig som Har relevant utbildning, gärna inom teknik eller projektledning, men ännu viktigare är din förmåga att hålla struktur, kommunicera tydligt och samordna många intressenter parallellt. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i projektform och kan ta ansvar för både det operativa och det relationella i ett projekt. Du har:
Mycket god datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
En förmåga att ta initiativ och få saker att hända - praktiskt såväl som processmässigt
Ett intresse för teknik och användarupplevelse
Erfarenhet från järnvägssektorn är meriterande
Som person är du strukturerad, lyhörd och trygg i att navigera i ett projekt med många viljor och beslutsvägar. Du är inkännande men tydlig, och trivs i en roll där du får vara både bollplank och genomförare.
Övrig information
Start: Oktober
Plats: Stockholm, med möjlighet att arbeta hemifrån ca 2 dagar i veckan
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag
Om företaget
Kunden driver ett av Sveriges största och mest betydelsefulla infrastrukturprojekt - en satsning på moderna tåg som kommer att förändra framtidens resande. I projektet möts teknik, design, säkerhet och användarfokus i en miljö där det är högt i tak, prestigelöst och fyllt av järnvägsentusiaster. Kulturen präglas av ett stort engagemang, samarbete och viljan att skapa något som håller långt in i framtiden.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
