Biträdande Projektledare
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-06-05
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Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Vi erbjuder ett intressant jobb som Biträdande Projektledare nyproduktion till vårt marknadsområde Skåne Sydväst
Vad ska du göra?
Du kommer att biträda ansvariga projektledare och projektchefer i nybyggnationsprojekt. Du kommer bland annat att stötta vid projekteringsarbeten, upprättande av förfrågningsunderlag och entreprenadhandlingar samt delta på byggmöten. Du kommer också vara ett stöd när det gäller inredning- och tillvalsfrågor.
I tjänsten ingår även att arbeta med eftermarknadsfrågor, vilket tex innebär att medverka vid besiktningar och hantera besiktningsanmärkningar samt att hantera inkomna garantiärenden från våra kunder. I arbetet som garantiansvarig ingår mycket dialoger med våra kunder.
Förutom samarbete med ansvariga projektledare och projektchefer inom affärsområde Bostad samarbetar du tätt med vår fastighetsförvaltning genom olika skeden av projekten.
Vem är du?
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning med inriktning inom bygg eller lantmäteri. Utöver utbildning har du några års erfarenhet från byggbranschen, antingen som anställd eller konsult.
Du är initiativrik, ansvarsfull och har förmågan att se och möta kunders behov samt agera professionellt. Du är bra på att samarbeta med olika parter, har förmågan att överblicka helheten och arbetar engagerat för att nå uppsatta mål. Arbetet har stundtals ett högt tempo, vilket innebär att du behöver ha förmågan att du se vilka uppgifter som behöver göras och prioriteras. Du har en hög servicekänsla samt god administrativ förmåga. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vårt kontor i Malmö men arbete på även andra orter inom marknadsområdet kan förekomma.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav för denna tjänst.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Vi erbjuder dig
Riksbyggen är ett rikstäckande och ekonomiskt välmående företag med en verksamhet som bygger på starka värdegrunder. För att trivas bör du dela dessa grundläggande värderingar som bygger på samhällsutveckling, att sätta människor i centrum och att verka för en hållbar utveckling. Förtroende, samarbete, engagemang och ansvarstagande är hörnstenarna i Riksbyggens syn på medarbetarskap.
Vi erbjuder dig utmanande, stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter i ett kreativt och samarbetsorienterat arbetsklimat, med möjlighet till kompetensutveckling och stor möjlighet att vara med och påverka. Riksbyggen erbjuder goda utvecklings- och karriärmöjligheter internt.Publiceringsdatum2026-06-05Så ansöker du
Din ansökan skickar du in via www.riksbyggen.se
under Jobb & Karriär/Sök jobb, sista ansökningsdag är 2026-06-28. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan dess, så skicka din ansökan redan idag!
För frågor om tjänsten, välkommen att kontakta marknadsområdeschef Skåne Sydväst, Anders Jepsson 040-326754.Övrig information
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
212 34 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9949457