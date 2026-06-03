Biträdande projektledare
Luleå tekniska universitet - Platsbanken / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-06-03
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Vill du ha en roll där ditt arbete verkligen gör skillnad? Hos oss blir du en viktig del av en internationell kunskapsmiljö där du stöttar forskning och utbildning i framkant. Du får trygga villkor, generösa förmåner och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll, samtidigt som du bidrar till något större.
Vill du vara med och forma framtidens universitetsmiljö? Luleå tekniska universitet söker nu en engagerad biträdande projektledare till det spännande utvecklingsprojektet Framtidens Campus Luleå. Tillsammans med vår hyresvärd Akademiska Hus skapar vi moderna och hållbara miljöer för utbildning, forskning och samverkan.
Luleå tekniska universitet tar just nu, tillsammans med vår hyresvärd Akademiska Hus, ett helhetsgrepp för att framtidssäkra och utveckla hela campus i Luleå med moderna och hållbara miljöer för utbildning, forskning och samverkan. Nu söker vi en biträdande projektledare som ska stötta projektledarna och universitetsdirektör med att planera, organisera och samordna olika aktiviteter inom projektet Framtidens Campus Luleå. Vi arbetar nära våra forskare, lärare, verksamhetsstöd och studenter för att säkerställa att vårt nya campus ger LTU bästa möjliga förutsättningar.
På Luleå tekniska universitet tycker vi att det är viktig med bra balans mellan arbete och fritid och att vi ska ha roligt på jobbet. Läs mer om våra förmåner https://www.ltu.se/om-universitetet/arbeta-hos-oss/formaner.
Rollen
Som biträdande projektledare får du en viktig nyckelroll i denna stora omställning. Flera kvarter på universitetsområdet ska byggas och förnyas med nya spännande labbmiljöer, kontorsmiljöer och inspirerande student- och lärandemiljöer. I rollen ansvarar du för att säkerställa en smidig kommunikation och att all relevant information når rätt personer, både internt och externt. Detta innebär bland annat att du organiserar och deltar i projektmöten, avlastar projektledningen, sköter administration, protokoll, diarieföring och leder delar inom projektet självständigt.
Arbetet sker i nära samarbete med projektgruppen och universitetsdirektör och du är direkt underställd projektchefen.
Här finns chansen att sätta avtryck i något som påverkar tusentals människor varje dag! Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
För rollen som biträdande projektledare krävs:
Eftergymnasial utbildning på minst tre år
Erfarenhet av projektledning inom bygg-, fastighets- eller lokalutvecklingsprojekt
Erfarenhet av eller god förståelse för universitets- eller forskningsmiljöer
Förmåga att leda dialoger med många intressenter, inklusive akademisk personal och studenter
Tjänsten kräver mycket goda kunskaper i svenska eftersom svenska är projektets huvudsakliga arbetsspråk.
Goda kunskaper i engelska
En engagerad lagspelare med intresse för projektledning och viljan att utvecklas i projektet
Att du självgående kan driva egna ansvarsområden
Du ska besitta en god administrativ förmåga
Du ska ha lätt att samarbeta och bygga förtroenden både internt i egen organisation och extern med andra organisationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i olika roller inom akademisk miljö. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kravställning, förändringsledning och komplex samordning
Du behöver vara en person som uppskattar en arbetssituation med högt tempo, hårt tryck på frågeställningarna och många bollar i luften samtidigt.
Omfattning och ort
Vi söker en biträdande projektledare för tillsvidareanställning på heltid med placering på plats i Luleå. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta: Pernilla Hellberg, projektchef, 0920-49 3911 mailto:pernilla.hellberg@ltu.se
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Fackliga företrädare:
SACO-S Diana Chroneer, 0920-49 2037 mailto:diana.chroneer@ltu.se
OFR-S Marika Vesterberg, 0920-49 1721 mailto:marika.vesterberg@ltu.se Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 12 juni, 2026
Referensnummer: 3594-2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Tekniska Universitet
(org.nr 202100-2841), http://ltu.se
Luleå tekniska universitet (visa karta
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971 87 LULEÅ Arbetsplats
Luleå tekniska universitet - Platsbanken Kontakt
Pernilla Hellberg pernilla.hellberg@ltu.se Jobbnummer
9946361