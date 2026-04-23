Biträdande professor i prehospital akutsjukvård
2026-04-23
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb - här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat ett generöst semesteravtal, bra villkor vid föräldraledighet och årsarbetstid som ger dig flexibilitet att planera din arbetstid. Hos oss finns även goda möjligheter till utveckling - med forskningstid och tydliga karriärvägar inom akademin får du växa i din yrkesroll och forma din framtid hos oss. Vårt centrala läge ger närhet till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.
Vill du jobba i en spännande forskningsmiljö med goda möjligheter till fortsatt meritering? Nu söker vi en biträdande professor i prehospital akutsjukvård! I tjänsten ingår 30 % forsknings- och kompetensutvecklingstid under det första året. Hos oss är prehospital forskning ett särskilt styrkeområde och du kommer att ingå i PreHospen - Sveriges största forskargrupp inom prehospital akutsjukvård.
Hos oss blir du en del av en aktiv och växande forsknings- och utbildningsmiljö där forskning, undervisning och samverkan är centrala delar av anställningen. I rollen bedriver du egen forskning inom området och leder forskning med strategiskt ansvar för att vidareutveckla forskningsmiljön inom prehospital akutsjukvård. Du bidrar också till att stärka forskningsanknytningen och utveckla utbildningen inom prehospital akutsjukvård.
Undervisningen omfattar kursadministration, handledning och examination inom program och kurser, främst inom specialistutbildningar för sjuksköterska med inriktning mot prehospital akutsjukvård. I uppdraget ingår även handledning och examination av examensarbeten, i första hand på avancerad nivå. Undervisning och examination på grundnivå inom allmänsjuksköterskans arbetsområde kan också förekomma. Samverkan med företrädare för professionsområdet är en naturlig och viktig del av arbetet.
Under det första året ingår 30 % forsknings- och kompetensutvecklingstid i tjänsten. Därefter övergår omfattningen till vad som gäller enligt gällande arbetstidsavtal.Kvalifikationer
För att kunna komma i fråga för anställningen behöver du ha avlagd doktorsexamen i vårdvetenskap, eller inom annat område som arbetsgivaren bedömer som motsvarande. Därtill krävs visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet motsvarande docentkompetens enligt https://www.hb.se/globalassets/global/hb---externt/jobba-hos-oss/dokument/regler-for-antagning-av-oavlonad-docent.pdf
(dnr 028-25). Anställningen förutsätter också att du har god förmåga att leda, utveckla och administrera utbildnings- och forskningsverksamhet samt god förmåga att handleda forskarstuderande till doktorsexamen som huvudhandledare.
För anställningen krävs svensk legitimation som sjuksköterska samt specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot prehospital akutsjukvård eller motsvarande område. Du behöver dessutom ha yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och bedriva forskning med inriktning mot prehospital akutsjukvård.
Vidare är det ett krav att du har god förmåga till tydlig kommunikation, dokumenterat god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Du behöver också kunna kommunicera väl, både muntligt och skriftligt, på såväl svenska som engelska.
Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier, eller motsvarande kompetens. En anställd som saknar högskolepedagogisk utbildning ska genomgå utbildningen under de två första åren av anställningen.
Meriterande:
Erhållit forskningsmedel som huvudsökande.
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: 100 %
Tillträde: 1 september 2026 eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/45
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 14 maj.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer om ditt nya jobb:https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/anders-sterner/,
rekryterande chef.
Fackliga frågor besvaras av:Saco-S: Anders Jonsson, 033-435 40 00.OFR/S: nås via e-post: mailto:stvidhb@hb.se
.Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
