Biträdande produktionsledare berg
2025-09-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker en biträdande produktionsledare berg till mångårigt uppdrag hos Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och Arbetsuppgifter
Projekt Vasastan är en utförandeentreprenad som består av en bergtunneldel mellan delprojekt Rosenlund och projekt Korsvägen. Kontraktet omfattar en sträcka på ungefär 900 meter från Hagakyrkan i norr till Annedal i söder och består av en dubbelspårstunnel med två servicetunnlar och ett stationsrum som alla är belägna i berg. Stationen ligger cirka 25 meter under mark, har en spännvidd på cirka 50 meter och en längd på 250 meter.
Som biträdande produktionsledare berg ansvarar du för att projektet bedrivs med rätt kvalitet, tid och budget. Rollen innebär även att samordna byggledare samt säkerställa ett effektivt samarbete mellan projektering och produktion. I rollen ingår även att medverka vid kvalitetsuppföljning, riskhantering samt ekonomisk uppföljning.
Arbetsuppgifter/AnsvarI arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
Ansvara för att krav kopplade till kvalitet, tid och kostnad följs upp och efterlevs
Samordna byggledare inom olika teknikområden samt säkerställa samarbete mellan produktion och projektering
Följa upp deformationer och larm, hålla uppföljningsmöten med projektörer och därifrån vidarebefordra information som behövs för att säkerställa designens riktighet
Ansvara för tullgränser och driva dessa frågor i dialog med både projektör och entreprenör
Stötta produktionsledaren i tekniska frågor samt kontrollera att entreprenören följer den teoretiska konturen
Bevaka omgivningspåverkan och ta fram åtgärdsförslag vid behov
Krav (OBS, obligatoriska)
• Krav på minst 7 års erfarenhet av komplexa bergtunnelprojekt med flera teknikområden * Krav på minst 7 års erfarenhet av bergprojektering, som projektör eller teknikansvarig * Ska ha dokumenterad erfarenhet av produktionsuppföljning i bergtunnelprojekt i byggskede
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att konsulten har dokumenterad erfarenhet av analys av MWD-data i minst ett projekt. För beställaren är det ett mervärde att konsulten har minst 5 års erfarenhet av järnvägstunnelprojekt i berg.
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
