Biträdande plansamordnare Spårväg Syd

2026-01-08


Biträdande plansamordnare - Spårväg Syd
Plats: Stockholm (Kungsholmen) / delvis distans
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka
Start: 26 januari 2026
Slut: 31 december 2027
Uppdragsform: Konsultuppdrag (uthyrning)
Option: Förlängning 1+1+1 år
Om uppdraget
Vi söker nu en biträdande plansamordnare till ett långsiktigt och samhällsviktigt investeringsprojekt - Spårväg Syd, som drivs av Trafikförvaltningen, Region Stockholm.
Spårväg Syd är en del av Sverigeförhandlingen och syftar till att stärka kollektivtrafiken i södra Stockholm genom en ny spårvägsförbindelse mellan Flemingsberg och Skärholmen. Projektet befinner sig i en intensiv fas med systemhandling, bygghandling, tillståndsprocesser och planläggning.
Du kommer att arbeta nära Trafikförvaltningens plansamordnare och vara en viktig del i planläggningsarbetet inom programmet.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Dina arbetsuppgifter
I rollen som biträdande plansamordnare kommer du bland annat att:
Stötta och säkerställa den formella planprocessen för Spårväg Syd

Medverka i framtagande av planhandlingar för järnvägsplaner och detaljplaner

Upprätta och hantera samrådsredogörelser

Delta i samråd med kommuner, myndigheter och andra intressenter

Säkerställa samordning mellan järnvägsplane- och detaljplaneprocesser

Delta som beställarrepresentant i frågor rörande plan, markåtkomst och avtal

Ta fram och samordna erforderliga utredningar och planunderlag

Arbeta med GIS, inklusive kartvisare och ArcGIS Pro

Medverka i tidplanering och samordning inom projekt och program

Delta i projektmöten och representera Trafikförvaltningen gentemot externa parter

Arbetet kräver både god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt driva arbetsuppgifter framåt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av planläggning inom infrastruktur, gärna järnväg eller spårväg

Har god kunskap om järnvägsplaneprocessen och/eller detaljplaneprocessen

Har erfarenhet av samråd, myndighetskontakter och formella planprocesser

Är strukturerad, kommunikativ och strategiskt lagd

Är van att arbeta i komplexa projektmiljöer med många intressenter

Har erfarenhet av GIS/ArcGIS Pro (meriterande)

Placering & arbetssätt
Arbete sker både på plats på Trafikförvaltningens kontor på Kungsholmen och på distans

Minst 50 % närvaro på kontoret förväntas (enligt överenskommelse)

Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplats

Övrig information
Sekretessavtal signeras inför uppdragsstart

Konsulten kan komma att behöva lämna personuppgifter i samband med onboarding

Uppdraget omfattar max 40 timmar per vecka

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 77  STOCKHOLM

Jobbnummer
9672679

