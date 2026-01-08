Biträdande plansamordnare Spårväg Syd
Biträdande plansamordnare - Spårväg Syd
Plats: Stockholm (Kungsholmen) / delvis distans
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka
Start: 26 januari 2026
Slut: 31 december 2027
Uppdragsform: Konsultuppdrag (uthyrning)
Option: Förlängning 1+1+1 år
Om uppdraget
Vi söker nu en biträdande plansamordnare till ett långsiktigt och samhällsviktigt investeringsprojekt - Spårväg Syd, som drivs av Trafikförvaltningen, Region Stockholm.
Spårväg Syd är en del av Sverigeförhandlingen och syftar till att stärka kollektivtrafiken i södra Stockholm genom en ny spårvägsförbindelse mellan Flemingsberg och Skärholmen. Projektet befinner sig i en intensiv fas med systemhandling, bygghandling, tillståndsprocesser och planläggning.
Du kommer att arbeta nära Trafikförvaltningens plansamordnare och vara en viktig del i planläggningsarbetet inom programmet.
I rollen som biträdande plansamordnare kommer du bland annat att:
Stötta och säkerställa den formella planprocessen för Spårväg Syd
Medverka i framtagande av planhandlingar för järnvägsplaner och detaljplaner
Upprätta och hantera samrådsredogörelser
Delta i samråd med kommuner, myndigheter och andra intressenter
Säkerställa samordning mellan järnvägsplane- och detaljplaneprocesser
Delta som beställarrepresentant i frågor rörande plan, markåtkomst och avtal
Ta fram och samordna erforderliga utredningar och planunderlag
Arbeta med GIS, inklusive kartvisare och ArcGIS Pro
Medverka i tidplanering och samordning inom projekt och program
Delta i projektmöten och representera Trafikförvaltningen gentemot externa parter
Arbetet kräver både god samarbetsförmåga och förmåga att självständigt driva arbetsuppgifter framåt.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av planläggning inom infrastruktur, gärna järnväg eller spårväg
Har god kunskap om järnvägsplaneprocessen och/eller detaljplaneprocessen
Har erfarenhet av samråd, myndighetskontakter och formella planprocesser
Är strukturerad, kommunikativ och strategiskt lagd
Är van att arbeta i komplexa projektmiljöer med många intressenter
Har erfarenhet av GIS/ArcGIS Pro (meriterande)
Placering & arbetssätt
Arbete sker både på plats på Trafikförvaltningens kontor på Kungsholmen och på distans
Minst 50 % närvaro på kontoret förväntas (enligt överenskommelse)
Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplats
Sekretessavtal signeras inför uppdragsstart
Konsulten kan komma att behöva lämna personuppgifter i samband med onboarding
Uppdraget omfattar max 40 timmar per vecka
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
