Biträdande överläkare till VO internmedicin i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2025-10-30
Sektion internmedicin vid Skånes universitetssjukhus (Sus) är en stor och dynamisk enhet präglad av nytänkande, kreativitet och utveckling. Sektionen omfattar bland annat Sjukhus hemma/Hospital at Home, intermediärvård och Sveriges största Diagnostiskt centrum. Därutöver finns drygt 130 slutenvårdsplatser på 8 avdelningar jämte dagvård, mottagning och konsultverksamhet i såväl Malmö som Lund. Vården är starkt präglad av ett generalistiskt förhållningssätt och bedrivs i nära samarbete med akutsjukvård, intensivvård och andra angränsande specialiteter. I och med detta intar sektionen en central roll på sjukhuset. Genom ett strategiskt arbete med Kloka Kliniska Val, Personcentrerad vård och generalism, leder vi utvecklingen av svensk internmedicin. Verksamheten säkerställer att Sus möter befolkningens förväntningar på modern och innovativ vård av högsta kvalitet.
Inom verksamhetsområdet finns en aktiv forskningsmiljö kopplad till de stora folksjukdomarna, vilket också knyter an till det kliniska uppdraget. Detta ger goda möjligheter till akademisk utveckling. Vi sätter stort värde på att se hela patienten och på ett aktivt samarbete över traditionella specialitetsgränser.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Vi söker en biträdande överläkare till Sektion internmedicin i Lund.
På sektionen spänner arbetet från intensivvårdsnära intermediärvård till utredning och behandling i en öppenvårdskontext. Vi utmanar den traditionella bilden av internmedicin. I Sus Sjukhus hemma utmanas slutenvårdskonceptet genom att erbjuda sjukhusvård i hemmet och i mobila team minskar vi slutenvårdsbehovet i samverkan med primärvård.
Bredden ger möjlighet till profilering mot olika former av internmedicinsk vård. Det som förenar uppdragen är ett klassiskt internmedicinskt perspektiv och en helhetssyn på patientens behov. Målet är en individanpassad vård utifrån parametrar som tidigare sjukdomar, funktionsnivå och patientens förväntningar.
Som specialistläkare hos oss ingår du i ett team där du är drivande och arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt. Din roll inom sektionen innefattar även deltagande i ett teambaserat förbättrings- och utvecklingsarbete. Målet är att ge upptagningsområdets befolkning en god och tillgänglig vård. I uppdraget finns ett ansvar för bemanning av gemensamma jourlinjer såsom primärjour, husjour, bakjour och Sjukhus hemma.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har:
• specialistkompetens i internmedicin
• språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet samt självständighet inom internmedicin
• genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.
Vi ser erfarenhet av ledning, utveckling och utbildning så som enhetsansvar, studierektorsskap eller motsvarande som meriterande. Detsamma gäller om du har kompetens inom intermediärvård, utbildning i Point Of Care Ultrasound eller erfarenhet av arbete i mobila team.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.
Vi söker dig som är lyhörd, pålitlig och har förmåga att samarbeta i team. Kreativitet och nyfikenhet inför uppgiften att vara med och utveckla framtidens internmedicin är mycket värdefulla drag för oss. Vi lägger stor vikt vid ett personcentrerat förhållningssätt och personlig lämplighet.
I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt.Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
