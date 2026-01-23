Biträdande områdeschef till område vuxen
2026-01-23
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du erfarenhet av hälsofrämjande ledarskap och att driva utveckling i komplexa uppdrag? Då väntar en spännande möjlighet att kliva in i rollen som biträdande områdeschef - en nyckelposition där du får vara med och forma framtidens sociala stöd till vuxna.
Ditt nya jobb
Område vuxens ledningsgrupp har arbetat fram en gemensam utgångspunkt och riktning för områdets ledarskap och utvecklingsarbete. Vi söker nu en engagerad och målinriktad biträdande områdeschef som vill vara med och leda fortsatt arbete tillsammans med oss.
Ledarskapet inom område vuxen ska i enlighet med socialförvaltningens övergripande ställningstagande präglas av ett hälsofrämjande ledarskap baserat på tillit, kunskap och lärande, där medarbetarnas kunskap och resurser tas tillvara för utveckling i en riktning som skapar värde för medborgaren. Som biträdande områdeschef är du organisatoriskt underställd områdeschef, som också ansvarar för arbetsledningen i uppdraget. I rollen ingår att vara stöd till områdeschef och enhetschefer i chefsuppgifter utifrån ansvar för såväl medborgare, medarbetarnas arbetsmiljö som ekonomi. I rollen ingår också ett särskilt ansvar för att leda och säkerställa systematik och dokumentation kring områdets pågående utvecklingsarbeten.
Tjänsten som biträdande områdeschef är en ny tjänst vilket innebär att ett gemensamt arbete kommer att göras för att, tillsammans med områdeschef och ledningsgrupp, arbeta fram och tydliggöra arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Område vuxens uppdrag är att erbjuda socialt stöd till vuxna utifrån följande områden: skadligt bruk och beroende, stöd att lämna en kriminell livsstil, våldsutsatta, våldsutövare, stöd för personer som säljer och köper sex mot ersättning samt socialjour. Våra verksamheter är utlokaliserade i olika delar av Jönköpings kommun. Din arbetsplats blir på Västra Storgatan 16 i Jönköping.
Din kompetens
Du har en avslutad och godkänd högskoleexamen om lägst 180 hp (kandidatexamen), antingen som socionom eller inom beteendevetenskap, samhällsinriktad utbildning eller annan utbildning med högskoleexamen, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad chefserfarenhet inom socialt arbete. Du har även tidigare dokumenterad erfarenhet av att leda, genomföra och följa upp utvecklingsarbete. Arbetslivserfarenhet från socialt arbete är ett krav. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, har enkelt för att uttrycka dig i både tal och skrift och har mycket goda datorkunskaper.
Du har stor förmåga att självständigt planera ditt arbete på ett strukturerat sätt och trivs i en föränderlig miljö. Du har förmåga till helhetssyn, god samarbetsförmåga och är en förebild i ditt bemötande, både internt och externt.
Det är meriterande om du har dokumenterad chefserfarenhet från individ- och familjeomsorg samt erfarenhet från arbete i politiskt styrd organisation. Erfarenhet att vara chef över chefer är meriterande.
Körkort B krävs för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Ett strategiskt, varierande och meningsfullt arbete med engagerade kollegor. Tillsammans lyfter vi blicken och tar tillvara kompetens och erfarenhet för att utveckla insatser med god kvalitet - som gör verklig skillnad för de medborgare verksamheten finns till för.
Som biträdande områdeschef har du, genom regelbundna avstämningar, ett stort stöd från områdeschef och du ingår i en välfungerande ledningsgrupp. Inom förvaltningen har du också tillgång till stödfunktioner såsom ekonom, HR- och rekryteringskonsult samt kommunikatörer.
Vi erbjuder dig som chef individuell lönesättning. Läs mer om våra förmåner https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Socialförvaltningens kärnuppdrag är att tillgodose medborgares grundläggande behov av stöd, vård och trygghet enligt gällande lagstiftning och politiskt givna uppdrag. Verksamheterna ska bygga på ett hälsofrämjande förhållningssätt där medborgens resurser tillvaratas och stärks genom självbestämmande, delaktighet och inflytande. Socialförvaltningen omfattar funktionerna äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg och hälso- och sjukvårdsfunktionen.
Individ- och familjeomsorgen ansvarar för att familjer och enskilda får service, upplysningar, råd, stöd, behandling, försörjningsstöd och annat bistånd enligt bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Bra att veta
Rekryteringen avser en heltidstjänst som biträdande områdeschef med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kommer att tillämpas.
Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, bifogat examensbevis samt tjänstgöringsintyg från tidigare anställningar. All tjänstgöring ska styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuell och vilken befattning du haft. Ansökningar som saknar detta kommer inte att prioriteras.
Intervjuer för tjänsten sker 17:e februari. Söker du tjänsten och blir kallad till intervju behöver du vara tillgänglig denna dag. Utöver intervju kommer testverktyg samt arbetsprover tillämpas.
Innan eventuell anställning görs en registerkontroll där du ska kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se informationsrutan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
