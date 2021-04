Biträdande materielområdesansvarig (MOA) - Försvarsmakten - Övriga jobb i Enköping

Försvarsmakten / Övriga jobb / Enköping2021-04-12ARMÉSTABEN söker biträdande materielområdesansvarig (MOA) Ledningsstödsystem MarkEtt av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.Armén - när och där det avgörs!Arméchefen är ansvarig för ledningsstödsystem vid markförbanden inom Armén, Marinen, Flygvapnet, Militärregionerna, Hemvärnsförbanden och Internationella Insatser. Ett av Arméstabens fokusområden är att implementera ett nytt ledningsstödsystem vid dessa förband. Detta inkluderar att aktivt bidra till byggandet den nya armén. I dagsläget finns två befattningar vid Arméstaben, en huvudansvarig och en biträdande MOA inom ledningsstödsystemsområdet. MOA utövar ägarföreträdarskapet för ledningsstödsystem inom markförbanden.Rekryterande enhetMaterielsektionen vid Arméstabens stödavdelning ansvarar för utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av de materielområden som Arméchefen har ansvar för.Huvudsakliga arbetsuppgifterI befattningen som biträdande MOA ledningsstödsystem leder du, under MOA, utvecklingen, vidmakthållande, anskaffning och avveckling inom materielområdet. Sammantaget medverkar du till att Försvarsmaktens markförband erhåller en god markledningsförmåga som motsvarar behovet vid förbanden. Du stödjer MOA inom samtliga förekommande arbetsuppgifter. Ledningsstödsystem omfattar system för insatsledning och består av informationssystem, sambandssystem samt ledningsplatsers övriga tekniska utrustning.Exempel på arbetsuppgifter inom eget materielområdedelta i försvarsmaktsplaneringen inkluderat utarbetande av förändringsförslag inom Ledningssystem Mark.bereda ärenden och utarbeta beslutsunderlag i hela livscykelperspektivet exempelvis Beslut om Användning (BOA) samt i förekommande fall Beslut om avveckling. Detta inkluderar utarbetande av säkerhetsmålsättningar, ackrediteringsunderlag, säkerhetsanalyser och IT-godkännanden.bereda materielplanen (MP) med tillhörande ekonomi.bereda och prognostisera anskaffningsbeställningar till FMV.KvalifikationskravYrkesofficersexamen med utbildning mot nivå OF3Erfarenheter av markförbandens ledningsstödsystemErfarenheter av stabsarbete, gärna vid förbandsverksamhet på bataljonsnivåDokumenterat god samarbetsförmågaB-körkortMeriterande/önskvärtErfarenhet från Försvarsmakten planerings- och materielprocess inkluderat IT-processenErfarenhet från insatsverksamhetPersonliga egenskaperBefattningen ställer stora krav på samarbetsförmåga samt att du är handlingskraftig, drivande och verkar bra under press. Många arbetsuppgifter är omfattande och kräver snabb beredning vilket ställer krav på flexibilitet, god förmåga att arbeta självständigt under ett givet mandat samt att uppnå och kunna acceptera tillräckligt god kvalitet inom givna tidsramar.Du är lojal mot Försvarsmaktens skyddsvärden, värdegrund och uppgiften. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska och kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete.Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.Upplysningar om tjänsten lämnas avC Materielsektionen, Övlt Stefan Hansson, 070-316 11 86, stefan.hansson@mil.se MOA, Fv Jonas Fyrpihl, 072-992 34 01, jonas.fyrphil@mil.se Fackliga företrädare (nås via vxl. 0171-157000)OFR/O - Tomas LahtiOFR/S - Clarence ArnstedtSaco-S - Jan B JohanssonSEKO - Christian Hedberg2021-04-12Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning.Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap.Befattningsnivå: OF3Antal befattningar: 1Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal.Anställningsform: TillsvidareArbetsort: EnköpingTillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.Din ansökanVälkommen med din ansökan senast 2021-05-09.Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnl. 