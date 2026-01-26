Biträdande lektor i internationell rätt
2026-01-26
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Juridiska institutionen ingår i fakulteten Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handelshögskolan har, med sina drygt 3 700 helårsstudenter, 470 anställda, 16 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och fyra institutioner, en unik bredd.
Vid Juridiska institutionen bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt Juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer. Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.law.gu.se
Ämne
Internationell rättPubliceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett steg i ett befordringssystem och arbetsuppgifterna omfattar maximalt 50 % undervisning och minst 50 % forskning. Övrig institutionstjänstgöring förutsätts ingå i de nämnda uppgifterna undervisning och forskning. Arbetsuppgifterna avser utbildning på grund- och avancerad nivå, där den huvudsakliga undervisning kommer att bestå i undervisning på Juristprogrammet, framförallt inom internationell rätt, internationell migrationsrätt samt teoretiska frågor kopplade till jämlikhet, mångfald och icke-diskriminering. Undervisning inom andra områden kan också förekomma. Ytterligare uppdrag inom internationell rätt eller offentlig rätt på annan institution utanför Göteborgs universitet och på annan arbetsort än Göteborg kan bli aktuellt.
I arbetsuppgifterna ingå även att genom undervisning, handledning och samarbete med lärare, forskare, doktorander samt externa kontakter vidmakthålla och vidareutveckla en stimulerande utbildnings- och forskningsmiljö. Vidare förväntas det att aktivt och löpande delta i och vidareutveckla institutionens och Handelshögskolans övriga verksamheter. Det förutsätts även att den sökande ska vara aktiv i att söka externa forskningsmedel under senare delen av anställningen.
Behörighet
Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4a§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet GU 2024/3252 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2025/3441.
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.
Bedömningsgrunder
Enligt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2025/3441 ska vid läraranställning den sökande väljas som, efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vid sakkunnigbedömning skall särskild vikt läggas vid visad vetenskaplig skicklighet och potential för vidare vetenskaplig verksamhet inom tjänsten. Vikt skall även tillmätas visad pedagogisk skicklighet och förutsättningar för fortsatt pedagogisk verksamhet inom den utlysta tjänsten.
Även den sökandes personliga egenskaper avseende förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de ovan beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. Därutöver ska skicklighet i att samverka med omgivande samhälle samt förmågan att informera om forskning och utvecklingsarbete nationellt och internationellt tillmätas vikt. Meriterande är att den sökande själv eller i samverkan med andra forskare inom juridik eller inom andra discipliner sökt och erhållit extern finansiering.
Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 4 år enligt högskoleförordningen 4 kap
Omfattning:100%
Placering: Juridiska institutionen, Göteborgs Universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Befordran till Universitetslektor
Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet GU 2025/3441 samt Anställningsordningen för lärare vid Göteborgs universitet (GU 2024/1687). För att den biträdande universitetslektorn skall befordras till universitetslektor skall ansökan om befordran inkomma till institutionen senast sex månader innan den fyraåriga anställningen upphör.
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-02-16
