Biträdande lektor i informationsteknologi
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2026-07-02
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Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid – regionalt, nationellt och internationellt. Våra 12 000 studenter och 460 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Vill du vara med och forma framtidens informationsteknologi i en miljö där forskning, utbildning och samhällssamverkan går hand i hand? Vid avdelningen för Data- och systemvetenskap möts du av en kreativ och dynamisk miljö med modern teknisk infrastruktur, välutrustade lokaler och ett starkt kollegialt samarbete med nära koppling till det omgivande samhället.
På Högskolan i Skövde arbetar vi tillsammans, nära och tvärdisciplinärt för att skapa engagemang, kvalitet och resultat på ett levande campus. Vi tar gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och arbetar mot verksamhetens mål. Högskolans förutsättningar skapar goda möjligheter till närhet och samarbete mellan institutioner, avdelningar, studenter, kollegor samt samarbetspartner.
Anställningen är inom ämnet informationsteknologi, som vid Högskolan i Skövde definieras som studiet av hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. Ämnet informationsteknologi är i ett expansivt skede och vi söker fler medarbetare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom både undervisning och forskning!
Din roll
Anställningen som biträdande lektor är en meriteringsanställning som syftar till att leda till befordran till en tillsvidareanställning som lektor. Den biträdande lektorn ges möjlighet att utveckla en självständig forskningsprofil samt att meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla behörighetskraven för anställning som lektor.
Anställningen är tidsbegränsad till fyra år och omfattar heltid. En individuellt anpassad utvecklingsplan upprättas för att stödja den biträdande lektorns meritering. Under anställningstiden kan den biträdande lektorn ansöka om befordran till lektor när behörighetskraven är uppfyllda. Vid beviljad befordran övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
Du kommer att vara anställd vid avdelningen för data- och systemvetenskap och ingå i forskningsgruppen Interaction Lab. Inom Interaction Lab bedrivs forskning med en utpräglad användarcentrerad profil, med en stark inriktning mot autonoma system och människa-robotinteraktion. Inom detta specifika område kommer du med tiden kunna utveckla din egen forskningsinriktning, till exempel mot interaktion med industriella robotar, interaktion med sociala robotar eller förarstöd i bilar. Du förväntas också bidra till undervisning inom informationsteknologi på grund och avancerad nivå.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna inom anställningen är:
Forskning inom människors interaktion med autonoma system.
Undervisning inom informationsteknologi.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
Avlagt doktorsexamen inom informationsteknologi eller närliggande område, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
Dokumenterad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.
Dokumenterad samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
Av högsta betydelse är:
Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
Erfarenhet av forskning inom människa-robotinteraktion, människa-datorinteraktion, eller user experience design.
God förmåga att självständigt planera och organisera sitt arbete.
Av näst högsta betydelse är:
Erfarenhet av forskning om människans interaktion med autonoma system.
Goda kunskaper inom kvalitativa och/eller kvantitativa metoder.
Förmåga att i konkurrens söka och erhålla extern forskningsfinansiering.
God förmåga att skapa kontakter och nätverk.
God förmåga att planera, genomföra och examinera utbildning.
Av betydelse är också:
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
God administrativ skicklighet.
Förmåga att handleda studenter på grund- och avancerad nivå.
Anställningsform: Anställningen är tidsbegränsad i fyra år. En biträdande lektor har under anställningstiden rätt att ansöka om befordran till lektor när han/hon har uppnått sådan behörighet. Vid beviljad befordran övergår anställningen till en tillsvidareanställning.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 14 augusti 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2026/316
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Rüdén som nås på mailadress mailto:henrik.ruden@his.se
. Facklig information lämnas av fackliga representanter för Saco-S eller ST. Fackliga representanter nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.Så ansöker du
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
Personligt brev
CV
Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet
Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren)
Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på mailto:hr-specialister.hr@his.se
om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Skövde
(org.nr 202100-3146)
Box 408 (visa karta
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541 28 SKÖVDE Arbetsplats
Högskolan i Skövde Jobbnummer
9988467