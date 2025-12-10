Biträdande lektor i globala studier med inriktning mot säkerhetsstudier
2025-12-10
Var med och bygg en ny forskningsmiljö inom ett av vår tids viktigaste kunskapsfält.
Vill du bedriva forskning och undervisning som gör konkret skillnad i en värld präglad av ökande säkerhetsutmaningar? Vill du bidra till att forma nästa generation experter inom globala studier och säkerhetspolitik? Då kan detta vara rollen för dig!
Mellanstatliga konflikter, inbördeskrig, terrorism, radikalisering och hybrida hot formar både politik och människors vardag. För att förstå och hantera dessa komplexa fenomen krävs nyanserad forskning, innovativa metoder och utbildning som integrerar teori och praktik.
På Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), en av fyra fackhögskolor vid Jönköping University, lanserar vi nu nya utbildningsprogram med säkerhetsfokus. Därför söker vi två biträdande lektorer som vill vara del av en växande, internationellt orienterad forsknings- och utbildningsmiljö.
VI ERBJUDER DIG
Bidra till att forma ett nytt forskningsfält hos oss. Som biträdande universitetslektor får du en unik möjlighet att kombinera 50% forskning med 50% undervisning i en kreativ och expansiv akademisk miljö.
Forskning
Du blir en central del av vår satsning på säkerhetsstudier och får vara med och bygga upp forskningsmiljön från grunden. Det innebär:
- att utveckla egen forskning inom områden såsom väpnade konflikter, komplexa säkerhetsrisker, terrorism, hybrida hot, fredsprocesser eller angränsande fält
- att aktivt initiera och medverka i nationella och internationella forskningssamarbeten
- att söka externa forskningsmedel med stöd av ett dedikerat utvecklingsprogram
- att bidra till att forma HLK:s långsiktiga forskningsprofil inom globala studier
Vi erbjuder en strukturerad forskningsstödjande miljö som inkluderar personlig mentor, kompetensutvecklingsprogram inom projektledning, vetenskaplig kommunikation, handledning, forskningsfinansiering samt vetenskapligt skrivande och publicering.
Undervisning
Du undervisar främst inom globala studier på kurser som:
- Introduktion till säkerhetsstudier
- Fred och konflikt
- Terrorism
- War and Changing World Orders
- Peace Building
I undervisningsuppdraget ingår handledning, examination, kursutveckling och planering. Administrativa uppgifter kan förekomma och undervisningen bedrivs på både svenska och engelska.
Syftet är att du ska meritera dig för en framtida tillsvidareanställning som universitetslektor. Under anställningens gång kan du ansöka om befordran, vilket förutsätter dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Publiceringsdatum2025-12-10Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har:
- avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningsdatum inom exempelvis sociologi, statsvetenskap, säkerhetsstudier, freds- och konfliktkunskap eller internationella relationer. Även den som har avlagt doktorsexamen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl
- breda och aktuella kunskaper i det för anställningen aktuella ämnet
- pedagogiskt intresse och potential att bli en skicklig pedagog
- dokumenterad, exempelvis via kursutvärderingar, erfarenhet av undervisning
- bedrivit forskning som publicerats/presenterats i enlighet med forskningsfältets publiceringstraditioner och har potential att bli en självständig forskare
- visat förmåga att skapa ett nationellt och internationellt nätverk inom sitt ämne
Ytterligare krav är att du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Särskilt meriterande är dokumenterad och självständig forskningsverksamhet, vilket inkluderar både externfinansierade forskningsprojekt och vetenskapliga publikationer av hög kvalitet.
Därutöver är det meriterande med:
- erfarenhet av forskning eller undervisning inom mellanstatliga krig, hybrida hot, terrorism, radikalisering eller fredsbyggande
- pedagogisk skicklighet
- erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället
INFORMATION
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 100%, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av arbetsgivaren före anställningen. Tillträdesdag 2026-08-15, eller enligt överenskommelse.
ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-01. Bilagor föredras i PDF-format.
Ansökan ska innehålla:
- CV och personligt brev
- Doktorsavhandling
- Vidimerade intyg och examensbevis
- Publikationslista
- Pedagogisk meritportfölj
- Referenser
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är oss tillhanda senast sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Jönköping University (JU) arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jämställdhet och mångfald är viktiga grunder för all verksamhet på JU. För att trivas är det viktigt att du värdesätter ett dynamiskt arbetssätt samt är nyfiken och lyhörd för andras arbetssituation.
Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av sin internationalisering och entreprenörsanda. Här finns välkvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare från hela världen. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner. Vi erbjuder en jämlik och inkluderande arbetsplats och vi välkomnar sökande med olika bakgrund. Läs mer om oss på https://ju.se/ Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
