Biträdande Leklandschef Helsingborg
2025-11-04
Älskar du fart, glädje och att leda människor mot gemensamma mål? Drömmer du om ett jobb där du får kombinera ledarskap, service och energi i en miljö full av rörelse och skratt? Då är det här utmaningen för dig!
Som Biträdande Leklandschef på Leos Lekland har du tillsammans med Leklnadschefen det övergripande ansvaret för hela verksamheten - både strategiskt och operativt. Du leder med energi, engagemang och hjärta, och bygger ett team som levererar magiska upplevelser för barn och vuxna. Varje dag skapar du förutsättningar för det vi brinner för: HAPPY ACTIVE KIDS!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
• Leda, coacha och inspirera ditt team till toppresultat
• Säkerställa kvalitet, säkerhet och en fantastisk gästupplevelse
• Driva försäljning, lönsamhet och den dagliga driften
• Skapa en arbetsplats fylld av glädje, gemenskap och stolthet
• Du arbetar utifrån våra fyra grundpelare - Leos 4 S - som genomsyrar allt vi gör:
SERVICE - skapa en gästupplevelse i världsklass
SÄKERHET - trygg lek och god arbetsmiljö
SÄLJ - lönsamhet genom glädjefylld merförsäljning
STÄD - en ren, trivsam och välkomnande miljö
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av ledarskap inom service, restaurang, butik, event eller hotell
• Är driven, strukturerad och trivs i ett högt tempo
• Har förmåga att motivera andra och skapa resultat
Vi erbjuder
• En aktiv, varierad roll i en växande organisation
• Möjlighet att påverka och utveckla både verksamheten och ditt team
• En arbetsplats fylld av energi, skratt och rörelseglädje
Hos Leos får du leda, inspirera och göra skillnad - varje dag. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående och inledande provanställning. Arbetstiderna är varierande och varannan helg ingår i schemat. Vi följer givetvis kollektivavtal.
Vi intervjuar löpande - sök tjänsten som Biträdande Leklandschef redan idag och var med och bidra till HAPPY ACTIVE KIDS!
