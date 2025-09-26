Biträdande kyrkoherde sökes till Varbergs församling
2025-09-26
, Varberg
Vi söker dig som, i nära samarbete med kyrkoherden, vill vara med och leda samt vidareutveckla en redan välfungerande verksamhet i Varbergs församling.
Vi satsar särskilt på barn- och ungdomsverksamhet samt diakonalt arbete och ser dessa som centrala delar av vårt uppdrag.
Församlingen har en tydlig mångfaldsvision och arbetar aktivt med regnbågsnyckeln. Vi vill vara en öppen och inkluderande gemenskap där alla människor är välkomna och blir bemötta med respekt. Vi söker en kommunikativ ledare som har förmågan att inspirera, engagera och få både medarbetare och ideellt engagerade att växa i sitt arbete.
Arbetsuppgifter
Som biträdande kyrkoherde är du en del av församlingens ledningsgrupp och arbetar nära kyrkoherden i att leda och utveckla verksamheten. Du arbetar strategiskt och bidrar till att omsätta församlingens mål och visioner i praktiken. I ditt ansvar ingår också att säkerställa att församlingsarbetet i de tre kyrkorna i Varberg, Sollyckan och Apelvikshöjd, samt för vår sociala verksamhet Bryggan och sjukhuskyrkan, bedrivs med hög kvalitet, långsiktig hållbarhet och i samklang med Svenska kyrkans uppdrag. Du har personalansvar för 14 medarbetare och verkar för en god arbetsmiljö, där du stöttar, leder och utvecklar både individer och arbetslag.
Ditt uppdrag omfattar bland annat att:
- Ansvara för helheten i schemaläggning, bemanning och planering för präster, pedagoger, assistenter, diakoner och musiker.
- Vara chef för verksamheten Bryggan och dess verksamhetsledare samt utveckla arbetet framåt.
- Leda och coacha medarbetarna inom sjukhuskyrkan.
- Hålla utvecklingssamtal och lönesamtal samt följa upp personalbudget.
- Biträda kyrkoherden i det övergripande ledarskapet och som ställföreträdare.
- Delta i gudstjänster, kyrkliga handlingar och vid behov fullgöra prästerliga uppgifter.
Kvalifikationer
Du har genomgått Svenska kyrkans förberedande kyrkoherdeutbildning och trivs med att leda i Svenska kyrkans breda uttryck. Du är en relationsskapare och skapar trygghet genom din förmåga att organisera såväl som att måla upp vår vision för medarbetare och församling på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, då samverkan med kyrkoherde och ledningsgrupp är en central del av rollen.
Välkommen att söka till oss !
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
I din ansökan vill vi att du bifogar personligt brev, CV samt försäkran för arbetsledande befattningar som du hittar här: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2774448
Intervjuer planeras till 27 och 28 oktober. Har du frågor om tjänsten får du gärna kontakta oss. Kontaktuppgifterna finner du nedan.
Om oss
Varbergs församling har ett rikt liv av både verksamhet och besökare, engagerade anställda, förtroendevalda och ideella. Vår församling är för många människor en trygg mötesplats för gemenskap, stöd och tro och har en bred förankring i lokalsamhället. Arbetet bedrivs i våra tre kyrkor; Varbergs kyrka, Apelvikshöjds kyrka och Sollyckans kyrka, samt i sjukhuskyrkan och i vår sociala verksamhet i Bryggan och cafét Bryggan 30, där det finns ett stort ideellt engagemang att ta vara på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/663". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs församling
(org.nr 252001-4016) Kontakt
Lennart Lundquist, Kyrkoherde 0703-171072 Jobbnummer
9529436