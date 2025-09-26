Biträdande kriminalvårdschefer till verksamhetsområde Umeå
Kriminalvården, Region Nord / Chefsjobb / Umeå Visa alla chefsjobb i Umeå
2025-09-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Region Nord i Umeå
, Härnösand
, Luleå
, Sundsvall
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Umeå är en del av Kriminalvårdens region Nord och omfattar anstalten Umeå, den öppna anstalten Sörbyn (belägen drygt 4 mil söder om Umeå) samt häktet Umeå. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Ca 220 medarbetare förvaltar och utvecklar verksamheten som idag tar emot ca 290 intagna. Om ett år kommer det finnas ca 550 intagna och ca 350 anställda fördelade på de tre verksamhetsställena. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl.
Vi inför nu en ny ledningsstruktur som innebär en ny chefsnivå mellan kriminalvårdschef (KVC) och kriminalvårdsinspektör. Kriminalvårdsinspektörerna är första linjens chefer och de leder medarbetare som arbetar vid respektive verksamhetsställe. Den nya chefsnivån har titeln biträdande kriminalvårdschef. Vi söker därmed nu tre biträdande KVC till verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Som biträdande KVC bidrar du till måluppfyllelse för hela verksamhetsområdet. Du har ett uttalat funktionsansvar inom något av de tre ansvarsområdena: Klient, Säkerhet eller Service/administration och stöd (inom exempelvis rättsvård, sjukvård, produktion och kök). Funktionsansvaret innebär att utveckla och följa upp verksamheten inom funktionen utifrån verksamhetsområdets verksamhetsplan, arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut.
Som biträdande KVC har du även verksamhets-, budget- och personalansvar och ditt uppdrag är att planera och samordna verksamheten men också att utveckla densamma för en så hög måluppfyllelse som möjligt. Till din hjälp har du chefsstöd och ca sex direktrapporterande kriminalvårdsinspektörer och genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du goda förutsättningar för dem att lyckas i sin roll. På KVC uppdrag bedriver ni en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar. Verksamheten är, som inom övriga Kriminalvården komplex, med stor bredd och i ett expansivt skede och ditt uppdrag kommer att präglas av detta. Uppdraget innebär således även att samordna, driva och implementera förändrings- och utvecklingsarbete med särskilt ansvar för din funktion. Du kommer ingå i två ledningsgrupper. En som leds av KVC och består av denne och de tre biträdande KVC (strategiska ledningsgruppen). Du leder själv den andra ledningsgruppen där de kriminalvårdsinspektörer som är knutna till ditt ansvarsområde ingår och du ska vara beredd att vikariera i KVC frånvaro.
Biträdande KVC med ansvaret för området Service/administration och stöd är placerad vid anstalten Sörbyn, de andra två är placerade i Umeå. Samtliga tre förväntas kunna tjänstgöra inom hela verksamhetsområdet. Resor ingår därmed i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap är du relationsorienterad och har framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga och resultatorientering. I rollen ingår att vara länken mellan den operativa och strategiska nivån, vi lägger därmed stor vikt vid förmågan att analysera, följa upp och bryta ner uppdrag och information. Du leder och stödjer dina underställda chefer i utveckling av deras ledarskap samt verksamheten som helhet. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet eller annan utbildning, i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• Väl vitsordad, flerårig chefserfarenhet med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
• Erfarenhet av att driva förändringsprocesser
• Erfarenhet och förmåga att samverka både internt och externt
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort
Meriterande är:
• Dokumenterad ledarskapsutbildning, exempelvis inom Kriminalvården eller annat chefsutvecklingsprogram
• Eftergymnasial utbildning med inriktning exempelvis inom kriminologi, beteendevetenskap, HR, sociologi, juridik, ekonomi, säkerhet, fastighet eller hälso- och sjukvård
• Projektledarutbildning
• Chefserfarenhet i form av att leda andra chefer och att leda genom en ledningsgrupp
• Erfarenhet av arbete med uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering, gärna inom motsvarande något av de tre ansvarsområdena: Klient, Säkerhet eller Service/administration och stöd (inom exempelvis rättsvård, sjukvård, produktion och kök)
• Erfarenhet av att företräda verksamhet i massmedia
• Goda kunskaper i Officepaketet samt om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
ÖVRIGT
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering: Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Region Nord Kontakt
Kriminalvårdschef
Conny Dahl conny.dahl@kriminalvarden.se 090-6955949 Jobbnummer
9529450