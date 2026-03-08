Biträdande kriminalvårdschefer till verksamhetsområde Saltvik
2026-03-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
VO Saltvik är en del av Kriminalvårdens region Nord och består av häktet och anstalten Saltvik, anstalten Härnösand och anstalten Ljustadalen. Verksamheten är bred med platser i olika säkerhetsklasser för intagna män och kvinnor. Vi har genomgått en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Vi har i dagsläget platser för 458 intagna och ca 400 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl.
Vi inför nu en ny ledningsstruktur som innebär en ny chefsnivå mellan kriminalvårdschef och kriminalvårdsinspektör. Kriminalvårdsinspektörerna är första linjens chefer och de leder medarbetare som arbetar vid verksamhetsstället. Den nya chefsnivån har titeln biträdande kriminalvårdschef (KVC). Vi söker därmed nu fyra biträdande KVC till verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2026-03-08Arbetsuppgifter
Som biträdande KVC bidrar du till måluppfyllelse för hela verksamhetsområdet. Du har ett uttalat funktionsansvar inom något av ansvarsområdena. Funktionsansvaret innebär att utveckla och följa upp verksamheten inom funktionen utifrån verksamhetsområdets verksamhetsplan, arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut.
Som biträdande KVC har du även verksamhets-, budget- och personalansvar och ditt uppdrag är att planera och samordna verksamheten men också att utveckla densamma för en så hög måluppfyllelse som möjligt. Till din hjälp har du chefsstöd och ca fem direktrapporterande kriminalvårdsinspektörer och genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du goda förutsättningar för dem att lyckas i sin roll. På anstaltschefens uppdrag bedriver ni en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar. Verksamheten är, som inom övriga Kriminalvården komplex, med stor bredd och i ett expansivt skede och ditt uppdrag kommer att präglas av detta. Uppdraget innebär således även att samordna, driva och implementera förändrings- och utvecklingsarbete med särskilt ansvar för din funktion. Du kommer ingå i två ledningsgrupper. En som leds av kriminalvårdschefen och består av denne och de biträdande KVC (strategiska ledningsgruppen). Du leder själv den andra ledningsgruppen där de kriminalvårdsinspektörer som är knutna till ditt ansvarsområde ingår. Du ska vara beredd att vikariera i KVC frånvaro. Tre biträdande KVC kommer vara placerade vid anstalten Saltvik och en vid anstalten Härnösand. Samtliga förväntas kunna tjänstgöra inom hela verksamhetsområdet. Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap är du relationsorienterad och har framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga och resultatorientering. I rollen ingår att vara länken mellan den operativa och strategiska nivån, vi lägger därmed stor vikt vid förmågan att analysera, följa upp och bryta ner uppdrag och information. Du leder och stödjer dina underställda chefer i utveckling av deras ledarskap samt verksamheten som helhet. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet eller annan utbildning, i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
* Väl vitsordad, flerårig chefserfarenhet med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
* Erfarenhet av att driva förändringsprocesser
* Erfarenhet och förmåga att samverka både internt och externt
* Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
* B-körkort
Det meriterar om du har:
* Dokumenterad ledarskapsutbildning, exempelvis inom Kriminalvården eller annat chefsutvecklingsprogram
* Eftergymnasial utbildning med inriktning exempelvis inom kriminologi, beteendevetenskap, HR, sociologi, juridik, ekonomi, säkerhet, fastighet eller hälso- och sjukvård
* Projektledarutbildning
* Chefserfarenhet i form av att leda andra chefer och att leda genom en ledningsgrupp
* Erfarenhet av arbete med uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering, gärna inom motsvarande något av de tre ansvarsområdena: Klient, Säkerhet eller Service/administration och stöd (inom exempelvis rättsvård, sjukvård, produktion och kök)
* Erfarenhet av att företräda verksamhet i massmedia
* Goda kunskaper i Officepaketet samt om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Kriminalvården strävar efter ökad mångfald och jämn könsfördelning. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Omfattning
Arbetsplats
Kriminalvården, Region Nord Kontakt
Kriminalvårdschef
Jenny Burvall jenny.burvall@kriminalvarden.se 0611-86872 Jobbnummer
