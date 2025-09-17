Biträdande kriminalvårdschefer till verksamhetsområde Kumla
2025-09-17
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kumlas verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kumla/#verksamhet
Kumla är Sveriges största anstalt med kapacitet att ta emot drygt 700 klienter. Här finns flera olika verksamheter, bland annat en riksmottagning som utreder alla långtidsdömda män och kvinnor för bästa möjliga placering utifrån risker, behov och mottaglighet. Här finns även en av kriminalvårdens tre säkerhetsavdelningar, en omvårdnadsavdelning, program- och produktionsenhet m.m. Kriminalvårdsinspektörer är första linjens chefer och de leder medarbetare som arbetar vid respektive verksamhetsområde. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. Vi söker nu fyra biträdande kriminalvårdschefer till verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Som biträdande kriminalvårdschef verkar du på chefsnivån mellan kriminalvårdschefen och kriminalvårdsinspektörerna. Du bidrar till måluppfyllelse för hela verksamhetsområdet och du ingår i två ledningsgrupper som kriminalvårdschefen (KVC) leder, dels en ledningsgrupp för alla kriminalvårdsinspektörer på verksamhetsområdet och dels en strategisk ledningsgrupp. Den strategiska ledningsgruppen består av flera biträdande KVC som var och en har ett uttalat funktionsansvar inom området klient, säkerhet eller stöd & service.
Ditt övergripande uppdrag är att:
• Planera och samordna verksamheten inom funktionen. Till din hjälp har du ett antal direktrapporterande kriminalvårdsinspektörer och genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du goda förutsättningar för dem att lyckas i sin roll. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar.
• Utveckla och följa upp verksamheten inom funktionen utifrån verksamhetsområdets verksamhetsplan, arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut.
• Leda en ledningsgrupp bestående av direktrapporterande kriminalvårdsinspektörer. På kriminalvårdschefens uppdrag bedriver ni en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar.
Verksamheten är, likt inom övriga Kriminalvården komplex, med stor bredd och i ett expansivt skede, och ditt uppdrag kommer att präglas av detta. Uppdraget innebär således att samordna, driva och implementera förändrings- och utvecklingsarbete med särskilt ansvar för din funktion. Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap är du relationsorienterad och har framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga och resultatorientering. I rollen ingår att vara länken mellan den operativa och strategiska nivån, vi lägger därmed stor vikt vid förmågan att analysera, följa upp och bryta ner uppdrag och information. Du leder och stödjer dina underställda chefer i utveckling av deras ledarskap samt verksamheten som helhet och du tillämpar tillitsbaserat ledarskap. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet eller annan utbildning, i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• Väl vitsordad, flerårig chefserfarenhet med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
• Erfarenhet av att driva förändringsprocesser
• Erfarenhet och förmåga att samverka både internt och externt
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad ledarskapsutbildning, exempelvis inom Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
• Eftergymnasial utbildning med inriktning exempelvis inom kriminologi, beteendevetenskap, HR, sociologi, juridik, ekonomi, säkerhet, fastighet eller hälso- och sjukvård
• Projektledarutbildning
• Chefserfarenhet i form av att leda andra chefer och att leda genom en ledningsgrupp
• Erfarenhet av arbete med uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering, gärna inom motsvarande något av de tre ansvarsområdena: Klient, Säkerhet eller Service/administration och stöd (inom exempelvis rättsvård, sjukvård, produktion och kök)
• Erfarenhet av att företräda verksamhet i massmedia
• Goda kunskaper i Officepaketet samt om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
ÖVRIGT
Kriminalvården strävar efter ökad mångfald och jämn könsfördelning. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Läs mer : https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer : https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
