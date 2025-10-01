Biträdande kriminalvårdschefer till verksamhetsområde Kristianstad
2025-10-01
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om anstalten Kristianstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kristianstad/#verksamhet
Verksamhetsområde Kristianstad är en del av Kriminalvårdens region Syd och omfattar f n anstalten Kristianstad, belägen ca 10 km söder om Kristianstad. I dagsläget har den anstalten ca 145 intagna och 120 anställda. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Inom några år beräknas den nya anstalten Vä ha plats för ca 600 intagna och ha 500 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare mfl. Vi inför nu en ny ledningsstruktur som innebär en ny chefsnivå mellan KVC och kriminalvårdsinspektör. Kriminalvårdsinspektörerna är första linjens chefer och de leder medarbetare som arbetar vid verksamhetsstället. Den nya chefsnivån har titeln bitr KVC. Vi söker därmed nu inledningsvis två bitr KVC:er till verksamhetsområdet.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som biträdande KVC bidrar du till måluppfyllelse för hela verksamhetsområdet. Du har ett uttalat funktionsansvar inom något av ansvarsområdena: Klient, Säkerhet eller Service/administration och stöd (inom exempelvis rättsvård, sjukvård, produktion och kök). Funktionsansvaret innebär att utveckla och följa upp verksamheten inom funktionen utifrån verksamhetsområdets verksamhetsplan, arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut.
Som biträdande KVC har du även verksamhets-, budget- och personalansvar och ditt uppdrag är att planera och samordna verksamheten men också att utveckla densamma för en så hög måluppfyllelse som möjligt. Till din hjälp har du chefsstöd och ett antal direktrapporterande chefer, kriminalvårdsinspektörer och genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du goda förutsättningar för dem att lyckas i sin roll. På KVC:ens uppdrag bedriver ni en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar. Uppdraget innebär således även att samordna, driva och implementera förändrings- och utvecklingsarbete med särskilt ansvar för din funktion. Du kommer att ingå i två ledningsgrupper. En som leds av KVC:n och består av denne och de två biträdande KVC:na (strategiska ledningsgruppen). Du leder själv en annan ledningsgrupp, där de kriminalvårdsinspektörer som är knutna till ditt ansvarsområde ingår. Du ska vara beredd att vikariera i KVC.ns frånvaro. Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap är du relationsorienterad och har framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga och resultatorientering. I rollen ingår att vara länken mellan den operativa och strategiska nivån, vi lägger därmed stor vikt vid förmågan att analysera, följa upp och bryta ner uppdrag och information. Du leder och stödjer dina underställda chefer i utveckling av deras ledarskap samt verksamheten som helhet och du tillämpar tillitsbaserat ledarskap. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet eller annan utbildning, i kombi-
nation med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• Väl vitsordad, flerårig chefserfarenhet med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
• Erfarenhet av att driva förändringsprocesser
• Erfarenhet och förmåga att samverka både internt och externt
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad ledarskapsutbildning, exempelvis inom Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
• Eftergymnasial utbildning med inriktning exempelvis inom kriminologi, beteendevetenskap, HR, sociologi, juridik, ekonomi, säkerhet, fastighet eller hälso- och sjukvård
• Projektledarutbildning
• Chefserfarenhet i form av att leda andra chefer och att leda genom en ledningsgrupp
• Erfarenhet av arbete med uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering, gärna inom motsvarande något av de tre ansvarsområdena: Klient, Säkerhet eller Service/administration och stöd (inom tex rättsvård, sjukvård, produktion och kök).
• Erfarenhet av att företräda verksamhet i massmedia
• Goda kunskaper i Officepaketet samt om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som
gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
ÖVRIGT
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
