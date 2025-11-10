Biträdande kriminalvårdschefer till verksamhetsområde Hall
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Halls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hall/#verksamhet
Verksamhetsområde Hall är en del av Kriminalvårdens region Stockholm och omfattar anstalten Hall. Vi står under en omfattande kapacitetsökning och det är mycket som händer i verksamhetsområdet både i form av ombyggnation och nybyggnation. Inom några år beräknas vi ha platser för ca 500 intagna och ca 450 anställda. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl.
Vi inför nu en ny ledningsstruktur som innebär en ny chefsnivå mellan kriminalvårdschef (anstaltschefen) och kriminalvårdsinspektör. Kriminalvårdsinspektörerna är första linjens chefer och de leder medarbetare som arbetar vid verksamhetsstället. Den nya chefsnivån har titeln biträdande kriminalvårdschef (KVC). Vi söker därmed nu två biträdande KVC till verksamhetsområdet. Under förutsättning att beslut fattas kan eventuellt ytterligare en eller två biträdande KVC tillsättas.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som biträdande KVC bidrar du till måluppfyllelse för hela verksamhetsområdet. Du har ett uttalat funktionsansvar inom något av ansvarsområdena. Funktionsansvaret innebär att utveckla och följa upp verksamheten inom funktionen utifrån verksamhetsområdets verksamhetsplan, arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut.
Som biträdande KVC har du även verksamhets-, budget- och personalansvar och ditt uppdrag är att planera och samordna verksamheten men också att utveckla densamma för en så hög måluppfyllelse som möjligt. Till din hjälp har du ca ett tiotal direktrapporterande kriminalvårdsinspektörer och genom ett tillitsbaserat ledarskap skapar du goda förutsättningar för dem att lyckas i sin roll. På anstaltschefens uppdrag bedriver ni en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar. Verksamheten är, som inom övriga Kriminalvården komplex, med stor bredd och i ett expansivt skede och ditt uppdrag kommer att präglas av detta. Uppdraget innebär således även att samordna, driva och implementera förändrings- och utvecklingsarbete med särskilt ansvar för din funktion. Du kommer ingå i två ledningsgrupper. En som leds av anstaltschefen och består av denne och de biträdande KVC (strategiska ledningsgruppen). Du leder själv den andra ledningsgruppen där de kriminalvårdsinspektörer som är knutna till ditt ansvarsområde ingår. Du ska vara beredd att vikariera i anstaltschefens frånvaro. Resor ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap är du relationsorienterad och har framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga och resultatorientering. I rollen ingår att vara länken mellan den operativa och strategiska nivån, vi lägger därmed stor vikt vid förmågan att analysera, följa upp och bryta ner uppdrag och information. Du leder och stödjer dina underställda chefer i utveckling av deras ledarskap samt verksamheten som helhet och du tillämpar tillitsbaserat ledarskap. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du har även förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet eller annan utbildning, i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• Väl vitsordad, flerårig chefserfarenhet med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
• Erfarenhet av att driva förändringsprocesser
• Erfarenhet och förmåga att samverka både internt och externt
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad ledarskapsutbildning, exempelvis inom Kriminalvårdens program eller annat chefsutvecklingsprogram
• Eftergymnasial utbildning med inriktning exempelvis inom kriminologi, beteendevetenskap, HR, sociologi, juridik, ekonomi, säkerhet, fastighet eller hälso- och sjukvård
• Projektledarutbildning
• Chefserfarenhet i form av att leda andra chefer och att leda genom en ledningsgrupp
• Erfarenhet av arbete med uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering, gärna inom motsvarande något av ansvarsområdena: Klient, Säkerhet eller Service/administration och stöd (inom exempelvis rättsvård, sjukvård, produktion och kök)
• Erfarenhet av att företräda verksamhet i massmedia
• Goda kunskaper i Officepaketet samt om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
ÖVRIGT
Kriminalvården strävar efter ökad mångfald och jämn könsfördelning. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
