Biträdande kommundirektör
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen / Chefsjobb / Kiruna Visa alla chefsjobb i Kiruna
2026-03-26
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Som biträdande kommundirektör blir du en viktig och central del i den strategiska ledningen av kommunen. Du arbetar nära kommundirektören och bidrar till att säkerställa att organisationen rör sig i rätt riktning utifrån våra politiska mål och prioriteringar. En del av ditt uppdrag är att anta rollen som förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Du ansvarar för förvaltningens ekonomi, personal och arbetsmiljö och förväntas leda och utveckla förvaltningens verksamhetsområde med hög kvalitet och effektivitet. Uppdraget är mångsidigt och erbjuder både betydande utmaningar och goda möjligheter till utveckling.
Du kommer att:
* Vara ett viktigt stöd i ledning, uppföljning och samordning av kommunens verksamhet och utvecklingsområden.
* Medverka i och driva förändrings- och förbättringsarbete för att stärka kommunens långsiktiga utveckling.
* Aktivt delta i delar av arbetet med stadsomvandlingen.
* Bidra till en stabil och effektfull förvaltningsstruktur som skapar goda förutsättningar för att politiska beslut ska kunna omsättas i praktiken.
* Fungera som ställföreträdande kommundirektör vid behov.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är en god förebild för andra, trygg i ledarrollen och med en hög grad av självinsikt. Du arbetar prestigelöst och strukturerat och tar ett självklart ansvar för kvalitet, ekonomi, resurser och verksamhetsnytta. Du har en god förmåga att bygga relationer och leda med tillit. Din ledarstil är utvecklande, omtänksam och tydlig. Du står bakom vår organisationskultur som präglas av respekt, ansvar och samverkan. Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp där alla förväntas ta ett helhetsansvar för kommunens utveckling och därigenom skapar största möjliga nytta för kommuninvånarna.
I en roll med stor synlighet och många externa kontakter är du bekväm med att företräda kommunen, även i media, och du kommunicerar tydligt och professionellt.
Du har:
* Relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Chefserfarenhet på hög ledningsnivå, erfarenhet av att leda andra chefer.
* Erfarenhet av att arbeta långsiktigt mot högt ställda mål och med effektivt resursanvändande.
* Godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) krävs för anställning.
Vi värdesätter om du har god förståelse för en kommuns uppdrag och den kommunala beslutsprocessen. Erfarenhet av förändringsledning är också av betydelse, då kommunens organisation behöver fortsätta utvecklas för att möta kommande utmaningar. Vi ser det även som meriterande om du har dokumenterad förhandlingserfarenhet.
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315706".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-2783)
Kiruna kommun, Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör
Susanne Hägglund susanne.hagglund@kiruna.se 0980-701 38
9822093