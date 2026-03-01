Biträdande Köksmästare
2026-03-01
Nu söker vi en Biträdande Köksmästare till Siggesta Gård
Människor är det absolut viktigaste vi har på Siggesta Gård och idag är vi ett starkt team som har kul på jobbet varje dag. Vissa har jobbat här i 16 år, andra pratar bara engelska, en tredje är tennistokig och den fjärde har blommor som största intresse. Det som förenar oss är att vi vill jobba med människor och möten.
Siggesta Gård är en levande destination på Värmdö med hotell, restaurang, bageri, konferenser, bröllop och aktiviteter. Vi drivs av passion för hållbarhet, natur och genuina upplevelser. Här möts matlagning, odling och hantverk - och tillsammans skapar vi en plats dit människor vill återvända.
Siggesta Gård är en arbetsplats med fokus på hållbarhet. Förutom i råvaror, inköp och material genomsyrar även detta vår organisation. Här ska man trivas med sina arbetsuppgifter, kollegor och omgivning.
Vill du vara med och förverkliga visionen om ett kök där trädgård, bageri och gastronomi samspelar varje dag?
Nu söker vi en Biträdande Köksmästare till Siggesta Gård - en nyckelperson i vårt köksteam och Köksmästarens högra hand i både drift och utveckling.
Om rollen
Som Biträdande Köksmästare är du en drivande kraft i den dagliga verksamheten. Du kombinerar operativt arbete med kreativitet och är med och omsätter idéer till färdiga matupplevelser.
Du ser köksträdgården som ett skafferi, bageriet som en självklar samarbetspartner och säsongen som din främsta inspirationskälla. När Köksmästaren inte är på plats tar du tryggt över det operativa ansvaret.
Ditt uppdrag:
Du ansvarar för att kökets dagliga drift fungerar strukturerat, effektivt och med hög kvalitet. Tillsammans med Köksmästaren arbetar du med att:
-Verkställa och vidareutveckla menyer och koncept
-Leda och fördela det dagliga arbetet i köket
-Säkerställa att teamet är uppdaterat kring menyer, event och produktion
-Integrera råvaror från köksträdgården i den dagliga matlagningen
-Arbeta aktivt med hållbar råvaruhantering och minskat svinn
-Upprätthålla hög standard inom hygien, egenkontroll och arbetsmiljö
-Bidra till produktionsplanering och struktur
Du är en självklar del av produktionen och trivs mitt i servicen, med samma engagemang i alla delar av verksamheten.
Vad söker vi:
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vårt gastronomiska uttryck
-Bidrar med idéer kring säsongens och närodlade råvaror
-Inspirerar kollegor att tänka hållbart och kreativt
-Är nyfiken på nya arbetssätt och vill ständigt förbättra kvalitet och effektivitet
-Ser sambandet mellan matupplevelse, lönsamhet och hållbarhet
Ledarskap & ansvar
Du är en tydlig och närvarande ledare i köket.
-Du arbetsleder och stöttar teamet i det dagliga arbetet
-Introducerar och handleder ny personal
-Skapar engagemang kring kvalitet, matglädje och professionalism
-Tar ansvar och fattar beslut inom givna ramar
Ekonomi & struktur
-Arbetar med kostnadskontroll och minimering av svinn
-Säkerställer att inköp och råvaruhantering sker inom budget
-Medverkar i uppföljning av varukostnad och nyckeltal
Vem är du?
Vi tror att du redan idag har en liknande ledande roll, eller att du är en erfaren souschef som är redo att ta nästa steg i din karriär.
För att lyckas hos oss är du:
-Strukturerad och lösningsorienterad
-Kreativ med stark känsla för säsong och råvara
-Trygg i ditt ledarskap
-Engagerad i hållbarhet och helhetsupplevelsen för gästen
-Van att arbeta både operativt och strategiskt
Vi erbjuder:
-En unik arbetsplats mitt i naturen på Värmdö
-Ett kök där trädgård, bageri och gastronomi möts
-Möjlighet att påverka och utvecklas
-Ett engagerat och ambitiöst team
-Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Tjänsten
Tillsvidareanställning, 100 %.
Arbetstiden varierar och inkluderar kvällar och helger.
Tillträde och lön enligt överenskommelse.
Kontakt vid frågor:
Madelene Lethman Persson
070-761 63 85 madelene.lethman@siggestagard.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att välkomna dig till Siggesta Gård. Ersättning
