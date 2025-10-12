Biträdande jurist till Advokatbyrå
2025-10-12
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Vi söker en biträdande jurist till vårt kontor i Karlskrona.
Advokatfirman Segerström är en advokatbyrå med inriktning på humanjuridik. Vi hjälper klienter från hela Sverige.
Som biträdande jurist hos Advokatfirman Segerström kommer du att utföra rättsutredningar, upprätta stämningsansökningar, föra förhandlingar, samt delta i och självständigt driva mål vid domstol.
Under anställningstiden får du genomgå de obligatoriska utbildningar och arbetsmoment som krävs för en framtida ansökan till Advokatsamfundet.
Vi söker dig som tagit examen från juristprogrammet vid ett svenskt universitet och vill arbeta med de rättsområden vår advokatbyrå hanterar. Du behöver ha utmärkt svenska i såväl tal som skrift.
LÖN
Från 33 000 kronor, beroende på erfarenhet och kompetens.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Skicka ansökan per e-post
E-post: markus.segerstrom@advokatsegerstrom.se
(org.nr 559084-5144)
Ronnebygatan 49
)
371 15 KARLSKRONA
