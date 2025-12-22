Biträdande jurist på humanjuridisk byrå
2025-12-22
Vi behöver förstärka organisationen med ytterligare en biträdande jurist med placering på vårt kontor i Olofström. Vi söker dig som har minst en svensk juristexamen, gärna med någon typ av ytterligare erfarenhet. Du som söker ska ha som mål att bli advokat när du uppfyller advokatsamfundets krav. Vi hoppas på ett långsiktigt samarbete och för rätt person kan det också finnas möjlighet för delägarskap då vi står inför ett generationsskifte.
Advokatbyrån arbetar främst med humanjuridik i vid bemärkelse, alltså förvaltningsrättsliga mål såsom LVU, LPT, LRV och liknande mål. Vi arbetar vidare med privaträttsliga ärenden såsom vårdnad, boende, umgänge, testamente, bouppteckningar, arvsskiften, viss avtalsrätt/köprätt m.m. Vi arbetar även med brottmål både som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som försvarare. Vi arbetar även med migrationsrätt. En medarbetare har utvecklat specialkunskaper inom hästjuridik och har du intresse för hästar är detta positivt.
Centrumadvokaterna har kontor i Växjö, Bromölla och Olofström och den vi söker för denna tjänst kommer att ha sin huvudsakliga placering på kontoret i Olofström, även om det förekommer viss tjänstgöring på alla våra kontor.
Centrumadvokaterna tycker det är viktigt att alla medarbetare är välutbildade och erbjuder därför mycket utbildning, såväl intern som extern.
Byrån arbetar efter mottot "Klienten i centrum" och det är viktigt att du delar våra värderingar om du ska trivas hos oss.
Vi har en modell där en anställd inledningsvis, under första månaderna, får väldigt mycket handledning och får följa med sin principal på möten och rättegångar utan krav på egen debitering. Därefter ökar kraven på självständigt arbete och debitering efter hand. Kravet, efter den inledande tiden, är en debitering mot klient om 1 000 timmar per kalenderår.
Lönen består dels av en grundlön, dels av en provisionsdel, vilket medför goda möjligheter till bra lön för den som är ambitiös och villig att arbeta hårt.
Du som söker tjänsten förutsätts behärska svenska språket i tal och skrift, om du talar eller skriver ytterligare språk är detta meriterande.
Är du den vi söker ber jag dig att inkomma med en komplett ansökan bestående av svenskt examensbevis från juristlinjen, betyg från juristlinjen och något skriftligt från den ytterligare erfarenhet som önskar åberopas av sökanden. Vi ser positivt på erfarenhet utöver den formella utbildningen. Därutöver önskar vi ett fylligt personligt brev. Vi gör löpande urval utifrån det skriftliga materialet vilket gör att det är viktigt att materialet du skickar in är komplett. Då personliga egenskaper värderas högt är det viktigt med ett detaljerat och genomarbetat personligt brev. Vi emotser även ett formellt CV. Vi önskar att du redan i ansökan anger när du tidigast kan tillträda tjänsten.
Observera att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag då vi löpande gör urval och håller intervjuer.
Vänligen notera att körkort och tillgång till bil är en förutsättning för tjänsten, liksom att du som söker har möjlighet att bli advokat såsom senast 3 år efter tillträdd anställning, kortare tid om du redan har någon typ av arbetslivserfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: eva@centrumadvokaterna.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Biträdande jurist 2026".
Detta är ett heltidsjobb.
Centrumadvokaterna Syd AB
Ö Storg 27
293 34 OLOFSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Advokat/delägare
Per Prené Per@centrumadvokaterna.se 0454301430
