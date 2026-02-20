Biträdande jurist / juridikstuderande
VESTRA JURISTER
Rekrytering
Biträdande jurist / Juriststudent
Göteborg
Om jobbet
Vestra Jurister i Göteborg AB är en affärsjuridisk byrå med bred kompetens inom flera rättsområden. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en engagerad jurist i början av karriären - alternativt en juriststudent i slutet av utbildningen - som vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi tror på juridik med kvalitet, tillgänglighet och engagemang - och på människorna bakom juridiken.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Vi söker dig som nyligen tagit juristexamen eller som studerar på juristprogrammet och har kommit en bit i din utbildning.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära erfarna jurister och successivt ta mer ansvar i klientuppdrag. Du får praktisk erfarenhet av affärsjuridiskt arbete och en stabil grund för din fortsatta utveckling inom yrket.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
• Rättsutredningar och juridiska analyser
• Upprättande av avtal och andra juridiska handlingar
• Biträde vid klientmöten
• Administrativt och processuellt stöd i ärenden
Tjänstens omfattning kan anpassas om du fortfarande studerar.
Vi erbjuder
• En utvecklande roll med handledning och stöd
• Möjlighet att växa in i en juristroll med ökat ansvar över tid
• Praktisk erfarenhet inom affärsjuridik och angränsande områden
• En inkluderande och prestigelös arbetsmiljö
• Flexibilitet vid kombination med studier
Vem är du?
• Studerar på juristprogrammet eller har nyligen tagit juristexamen
• Har ett genuint intresse för affärsjuridik
• Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Har god analytisk förmåga och ett professionellt bemötande
• Är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i rollen som jurist
Vi lägger stor vikt vid din potential, ditt engagemang och din vilja att lära - inte vid tidigare yrkeserfarenhet.
Vestra Jurister arbetar aktivt för mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi fokuserar på din kompetens och är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jurist.christer@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vestra Jurister i Göteborg AB
(org.nr 556914-3554), http://www.vestrajurister.nu
Engelbrektsgatan 56
)
411 39 GÖTEBORG Jobbnummer
9754421