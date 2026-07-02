Biträdande inköpschef till Kfast
Poolia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Eskilstuna Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eskilstuna
2026-07-02
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Kfast befinner sig i en spännande utvecklingsresa med tydligt mål – att bli Sveriges bästa fastighetsbolag. Till en nyinrättad roll söker vi nu en biträdande inköpschef som har det operativa ledarskapet inom inköpsavdelningen. Hos oss får du arbeta i en verksamhet där kvalitet, samarbete och förbättring står i centrum. Rollen passar dig som vill kombinera ledarskap med att genomföra komplexa entreprenadupphandlingar.Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Biträdande inköpschef säkerställer att det dagliga arbetet planeras, prioriteras, fördelas och följs upp så att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och med hög kvalitet. Du har fullt personalansvar för ett team på sex medarbetare och rapporterar till inköpschefen. Kfast är i en process att transformera inköpsarbete från operativt inköp till proaktiv kategoristyrning. Genom att strategiskt styra våra inköpskategorier maximerar vi affärsnyttan och säkrar kvaliteten.
I biträdande inköpschefens ansvar ingår bland annat att:
leda och samordna det dagliga arbetet inom avdelningen
vara ett nära stöd till medarbetarna i operativa frågor
följa upp arbetsbelastning, tidsplaner och leveranser
bidra till enhetliga arbetssätt, hög kvalitet och god intern samverkan
utveckla affären både avtal och affärsrelationer
självständigt driva kvalificerade entreprenadupphandlingar och därigenom kombinera ledarskap med egen verksamhetskompetens.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av att självständigt ha genomfört komplexa upphandlingar samt har goda kunskaper om LOU. För rollen krävs erfarenhet av att leda andra.
Det är meriterande om du har erfarenhet av personalansvar samt arbete inom offentlig verksamhet
Som ledare och upphandlare är du trygg, tydlig och prestigelös. Du är analytisk och strukturerad, men också nyfiken och utvecklingsdriven. Du trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ett personalansvar och där du tillsammans med andra skapar förbättring som märks. Hos Kfast får du en viktig roll i en organisation med höga ambitioner, stark framtidstro och tydlig riktning. Här får du möjlighet att påverka på riktigt och vara med och forma en mer modern och effektiv inköpsfunktion – i arbetet mot att bli Sveriges bästa fastighetsbolag.
Vi ser fram mot din ansökan!
Med en tredjedel av hyresmarknaden och hundratals medarbetare är Kfast Eskilstunas ledande, samhällsbyggande fastighetsbolag. Vi hyr ut och förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter – och tar hand om allt från bostäder, förskolor, grundskolor till vård- och omsorgsboenden, idrottsanläggningar och affärslokaler. Kfast är en stolt del av Eskilstuna kommunkoncern. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv. Eskilstuna Kommunfastigheter AB - Läs mer på Kfast.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8006906-2083339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
632 20 ESKILSTUNA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9990242