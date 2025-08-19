Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef för PMN
2025-08-19
Som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef för Psykiatri, Medicin och Närsjukvård (PMN) leder du en högkvalitativ och samhällsviktig verksamhet i förändring, med stort mandat och inflytande i hälso- och sjukvårdens helhet - tillsammans för en mer tillgänglig, behovsanpassad och hållbar vård. Du har fullt verksamhets-, personal- och budgetansvar för ett område med drygt 2500 engagerade medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som områdeschef för PMN har du fulla linjeansvaret. Du leder en högkvalitativ och samhällsviktig verksamhet med tydlig målbild och stor betydelse för länets invånare. I Område PMN ingår både akuta och icke akuta verksamheter med vård som vänder sig till både vuxna och barn. Du har tillsammans med övriga områdeschefer stor påverkansgrad och är representant för helheten inom hälso- och sjukvården. I rollen ingår ansvar för att driva verksamheten mot målbilden för hälso- och sjukvården 2029, som innebär tydliga strukturförändringar, förändrade arbetssätt och en stark förflyttning mot nära vård. Som ledare har du stöd i våra fyra grundläggande principer - Tillsammans, Uppströms, Nyskapande och Behovsanpassat - vilka du omsätter i det dagliga ledarskapet.
För att skapa de bästa förutsättningarna för framtidens sjukvård behövs en förflyttning mot nära vård, vilket även berör specialiserade verksamheter på sjukhus. En viktig del i ditt uppdrag innebär ökat fokus på samverkan, prioriteringar och effektiviseringar med patienten i fokus. För att uppnå framgång i denna förflyttning kommer du samverka med många viktiga kontaktytor bestående av förvaltningsledningen men även politiken och kommunerna i länet.
Du leder en ledningsgrupp bestående av 14 verksamhetschefer och stödjande funktioner. Tillsammans skapar ni förutsättningar för hög kvalitet, tillgänglighet och god arbetsmiljö i vården. Du kan också bli ansvarig för frågor som löper genom hela hälso- och sjukvårdsystemet, till exempel vårdplatser eller andra ansvarsområden som de olika delarna av vården har gemensamt.
Som områdeschef ingår du i hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp och har tillsammans med de andra i ledningsgruppen ett helhetsansvar för utvecklingen av regionens hälso- och sjukvård. Vid hälso- och sjukvårdsdirektörens frånvaro fungerar du som biträdande direktör tillsammans med övriga områdeschefer.
Om arbetsplatsen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är uppdelad på tre områden: Operation, specialmedicin och akutsjukvård; Medicinsk diagnostik, teknik och farmaci; Psykiatri, medicin och närsjukvård. Mer information om förvaltningen finns här: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen - Region Västmanland
Till stöd för verksamheterna finns två staber; en medicinsk stab och en stab för planering och utveckling. Staberna ska ge ett samordnat och kvalificerat stöd till verksamheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, invånare och patienter samt ledning och politik.
Område PMN är en verksamhet som håller hög kvalitet och har en tydlig målbild. Verksamheten består av totalt 2574 kompetenta och ansvarstagande medarbetare, 110 enhetschefer och 14 verksamhetschefer. Budgetram 2025 för område PMN är cirka 3,9 miljarder kronor.
All verksamhet i Region Västmanland utgår ifrån regionens vision:
"Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland."
Kvalifikationer
För att skapa framgång i rollen ser vi att du har erfarenhet av att leda en verksamhet inom hälso- och sjukvård samt har goda kunskaper om sjukvårdssystemet. Du har varit chef över andra chefer och med det haft ansvar för personal, ekonomi och verksamhet och har kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utöver det har du erfarenhet av att driva större utvecklings- och eller förändringsarbeten, gärna kopplat till förflyttningen mot en mer tillgänglig, nära och personcentrerad vård. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbete inom en politiskt styrd organisation.
Du har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård samt har genomgått ledarskapsutbildning.
Som ledare är du närvarande, relationsskapande och resultatinriktad. Du är en tydlig kommunikatör samt en god lyssnare som säkerställer att budskap når fram och att förväntningar och mål är tydliga. Det är av stor vikt att du har lätt att samarbeta och tar stöd av andra för att leda verksamheten framåt. Ditt ledarskap är utvecklande och du tillvaratar medarbetares och chefers kunskap och kompetens, möjliggör deras ansvarstagande, lärande och delaktighet.
Tjänsten är säkerhetsklassad och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. Detta ställer krav på svenskt medborgarskap.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid med placeringsort Västerås.
Tjänsten tillsätts efter överenskommelse.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2 september 2025.
Som ett steg i rekryteringsprocessen kan tester av personliga egenskaper användas för att komplettera vår helhetsbedömning.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar och besvara urvalsfrågorna noggrant. Vi ser gärna dina ansökningshandlingar skrivna på svenska.
Om regionen
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
