Biträdande Gatu- och parkchef
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2026-07-06
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Vill du vara med och utveckla framtidens Vara kommun?
Nu söker vi en engagerad och driven biträdande chef till vår Gatu- och parkenhet en central roll i ett spännande skede där kommunen växer, utvecklas och bygger för framtiden. Som biträdande gatu- och parkchef får du möjlighet att både leda och utveckla verksamheten vidare, med fokus på såväl struktur som medarbetare, och tillsammans med våra gatu- och parkarbetare bidra till ökad tillgänglighet och en attraktiv offentlig miljö.
Din roll
Som biträdande gatu- och parkchef är du en nyckelperson i driften av kommunens gator, parker, gång- och cykelvägar samt lekplatser. Du leder och samordnar det dagliga arbetet, skapar struktur, trygghet och engagemang i arbetslaget och bidrar till långsiktigt hållbara och välskötta offentliga miljöer. Rollen kombinerar operativt ledarskap med administrativa uppgifter och du fungerar vid behov som ställföreträdande chef.
Du har personal- och arbetsmiljöansvar för gatu- och parkarbetarna och sätter riktningen för en effektiv och välfungerande verksamhet. Rollen är ny, vilket innebär att du initialt arbetar med att bygga upp organisation, utveckla rutiner och säkerställa rätt resursanvändning.
Du ansvarar även för felanmälanssystemet inom enhetens områden och säkerställer att ärenden hanteras effektivt. Med mycket kontakt med kommuninvånare är du en viktig och naturlig kontaktperson i frågor som rör verksamheten.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som är en strukturerad och lösningsfokuserad ledare som kan inspirera och utveckla ditt team. Du behöver tidigare ha arbetat i en arbetsledande funktion, antingen i rollen som chef eller arbetsledare. Utöver praktisk erfarenhet av gatu- och parkarbeten är det meriterande om du för yrket har en utbildningsbakgrund som arbetsgivaren finner lämplig eller mångårig erfarenhet från branschen som kan ses som likvärdig.
Du har en stark kommunikativ förmåga och är flexibel samtidigt som du har hög kvalitets medvetenhet. Du är lyhörd och tar hänsyn till både kommuninvånarens och organisationens behov ur ett helhetsperspektiv. Noggrannhet och förmåga att dokumentera och systematisera är viktigt. Du bör ha god IT-kunskap och provanställning kan bli aktuellt.
Din framtida arbetsplats
Gatu- och parkenheten består av ett tjugotal medarbetare som arbetar med att skapa attraktiva och välfungerande offentliga miljöer – platser där människor vill vistas och återvända. Arbetet omfattar bland annat utveckling av parker, lekplatser och gång- och cykelvägar, ofta i nära samverkan både inom och utanför enheten. Enheten ansvarar också för vinterväghållningen av kommunens gator, torg och fastigheter. Gatu- och parkenheten är en del i Sektor samhälle en sektor som befinner sig i ett utvecklingsskede då kommunen står inför större etableringar och omfattande utbyggnadsprojekt inom bostäder, infrastruktur och kommunala fastigheter.
Har du frågor kring lön, kontakta rekryterande chef.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor samhälle , Gata/Parkenheten Jobbnummer
9992902