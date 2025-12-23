Biträdande förvaltningschef till Digitalisering IT och MT i Lund
2025-12-23
Nu söker vi efter en ny biträdande förvaltningschef till Digitalisering IT och MT i Lund. Rollen motsvarar i mångt och mycket en roll som inom näringslivet kallas Chief operating officer (COO).
Här får du en nyckelroll i att driva utveckling, skapa effektiva processer och nya lösningar som gör skillnad för både verksamheten och samhällsnyttan. Du har stort inflytande över strategiska och operativa frågor ett uppdrag för dig som trivs med ansvar, samarbete och att omsätta visioner till verklighet. Här är rollen för dig som vill kombinera ledarskap med utveckling och bidra till något större!
Region Skåne är Skånes största arbetsgivare. Tillsammans arbetar vi för Skånes invånare och för att skapa en livskvalitet i världsklass. Inom Region Skåne finns över 300 olika yrkesgrupper representerade. De flesta jobbar inom sjukvården men här finns också bland annat statsvetare, kulturvetare, trafikplanerare och världsledande forskare.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne:https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/arbeta-som-chef/
Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Letar du efter ett uppdrag där du får en unik möjlighet att vara delaktig i något större och utveckla den skånska sjukvården? Som biträdande förvaltningschef hos oss på Digitalisering IT och MT har du en central roll i att leda och driva det operativa arbetet effektivt och i enlighet med förvaltningens strategiska mål.
Du fungerar som ett kvalificerat stöd till förvaltningsdirektören och bidrar både ur ett regionalt- och förvaltningsperspektiv. I nära samarbete med stab, verksamhetschefer och enhetschefer arbetar du proaktivt för att identifiera och genomföra förbättringar. Ditt ansvar är brett och omfattar bland annat att säkerställa taktiska mål, etablera effektiva arbetssätt och processer, implementera strukturer för tjänsteleverans samt verka för en gemensam serviceleverans tillsammans med Regionservice, Regionfastigheter och Medicinsk service.
I rollen är du processägare för huvudprocesser och ansvarar för framdrift i tvärfunktionellt operativt arbete mellan olika verksamhetsområden inom förvaltningen. Vidare driver du förvaltningens arbete med ny styr- och ansvarsmodell, deltar i projektstyrgrupper vid behov samt är förvaltningsrepresentant för SDV. Samtliga uppdrag är präglade av samarbete och dialog såväl med externa aktörer, verksamheter utanför förvaltningen som med övriga verksamhetsområden och enheter på Digitalisering IT och MT.
Tjänsten är placerad i Lund och har personalansvar för en mindre grupp strateger inom förändringsledning, processutveckling och ledningsstöd. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har utbildning från universitet eller högskola eller annan relevant utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har tidigare dokumenterad erfarenhet som chef på högre ledningsnivå i en större organisation. Samt erfarenhet från att arbeta med komplexa sammanhang där samordning behöver ske mellan olika intressenter.
Likaså är det ett krav för tjänsten med erfarenhet av förändringsledning, tjänstebaserad leverans ur ett strategiskt perspektiv samt erfarenhet av att utveckla och implementera processer för övergripande styrning och samordning. Vi vill också att du har erfarenhet av att arbeta med ITIL ramverket.
Som person har du hög grad av personlig integritet och stabilitet. Du har ett verksamhetsnära arbetssätt som är involverande, prestigelöst och transparent. Du arbetar långsiktigt med att bygga en positiv arbetsplatskultur där helhetsperspektiv och ett strategiskt förhållningssätt genomsyrar ditt arbete. Du är en god kommunikatör både muntligt och skriftligt samt har förmåga att navigera och prioritera i ett brett och mångfacetterat uppdrag.
För att lyckas i rollen behöver du vara en skicklig relationsbyggare som tycker om att nå resultat i samverkan med andra. Du balanserar olika aktörers intressen samtidigt som du har en förmåga att tydligt och målinriktat driva frågor framåt. Du agerar som en förebild och kan med självklarhet bära Region Skånes värderingar. Stor vikt läggs vid ledarskapsförmåga och personlig lämplighet.
Region Skåne kommer att genomföra säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen innan beslut om anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Digitalisering IT och MT ger stöd och service till alla verksamheter i Region Skåne samt arbetar strategiskt och utvecklande för att främja digitalisering och digital transformation. Förvaltningen bidrar till införandet av en modern och sammanhållen digital vårdmiljö samtidigt som befintliga IT/MT-tjänster driftas, förvaltas och levereras på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt enligt verksamheternas förväntningar. Digitalisering IT och MT ansvarar också för att upprätthålla driftsäkerhet av medicintekniska produkter samt att stödja med teknisk kompetens i medicintekniskt relaterade ärenden.
Digitalisering IT och MT omfattar fem verksamhetsområden med cirka 550 medarbetare. Förvaltningen finns representerad vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
