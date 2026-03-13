Biträdande förvaltningschef till ambulanssjukvården
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du redo att axla en spännande och utvecklingsinriktad roll som biträdande förvaltningschef för ambulanssjukvården i Region Stockholm?
Ambulanssjukvårdsnämnden bildades den 1 januari 2026 och ansvarar för ambulanssjukvården inom Region Stockholm.
Vi söker nu en biträdande förvaltningschef som ska bidra till vår fortsatta utveckling.
Om tjänsten
Som biträdande förvaltningschef ser du till verksamheten i sin helhet och förväntas stödja, och vid behov ersätta, förvaltningschefen.
Du förväntas bidra till en helhetssyn på utmaningar och lösningar i samverkan med samarbetspartners inom regionen. Du företräder ambulanssjukvårdsförvaltningen med förvaltningschefens mandat i externa sammanhang.
Du ansvarar för förändringar i nämndens uppdrag så som etablering av nya uppdrag, verksamhetsövergångar och flytt av verksamhet.
Som biträdande förvaltningschef rapporterar du direkt till förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.
Vem är du?
Du har lång chefserfarenhet på högre ledningsnivå och är van vid att leda både organisation och ledningsgrupper. Du har dokumenterad erfarenhet av att driva organisationsförändring inom offentlig sektor eller annan liknande politiskt styrd organisation och det arbetssätt som detta förutsätter. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av framgångsrikt fackligt samverkansarbete.
Som ledare är du tydlig och kommunikativ med förmåga att omsätta övergripande mål till konkreta aktiviteter. Du bygger och vidmakthåller goda samarbetsrelationer både inom förvaltningen och med externa aktörer. Du visar initiativ, handlingskraft och är prestigelös i ditt arbetssätt. Som person har du ett genuint engagemang för medborgarnytta.
I urvalet av kandidater kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer:
Akademisk utbildning samt flerårig erfarenhet av att verka som chef över chefer i en större och komplex organisation.
Dokumenterad erfarenhet av att leda verksamheter inom offentlig sektor eller annan liknande politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av att arbeta med mål- och resultatstyrning, inklusive uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet och ekonomi.
Erfarenhet av att leda större förändrings- och utvecklingsprocesser över flera verksamhetsområden.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
God digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika administrativa system och digitala verktyg.
Meriterande:
Arbetat nära politisk ledning, med etablerade arbetssätt för dialog, beredning och genomförande av politiska beslut.
Erfarenhet av att bygga och leda samverkan med andra förvaltningar, regioner, statliga myndigheter, föreningsliv eller näringsliv.
Har erfarenhet av att arbeta med kvalitets- och förbättringsarbete, exempelvis genom systematiskt förbättringsarbete, uppföljning eller certifieringar.
Erfarenhet inom hälso-och sjukvårdssektorn.
För att trivas och lyckas i uppdraget är du:
Drivande, initiativrik och har förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta aktiviteter och resultat.
Strukturerad och tydlig samt har förmåga att planera och prioritera
Trygg i ditt ledarskap, med hög personlig mognad, integritet och god självinsikt.
Kommunikativ och har en mycket god samarbetsförmåga.
God förmåga till strategisk överblick och kunna väga olika intressen mot varandra för att nå långsiktigt hållbara lösningar i linje med politiskt uppsatta mål.
Diplomatisk och flexibel, samtidigt som du är tydlig i kravställande och uppföljning.
Erbjudande
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du kommer att vara en del av en dynamisk och utvecklingsinriktad arbetsplats.
Vi har kollektivavtal och med det följer kollektivavtalade försäkringar, tjänstepension och möjlighet till löneväxling. För att du ska kunna ta hand om din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 5 000 kronor samt subventionerad sjukvård i form av kostnadsfri öppensjukvård.
Ambulanssjukvården sitter i moderna lokaler i Årsta.
Ansökan och mer information
Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan ska innehålla CV samt övriga intyg som styrker ditt CV. Du ska ladda upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
Ambulanssjukvårdsförvaltningen arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Du kan komma att krigsplaceras inom ambulanssjukvården vid anställning.
Kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Förvaltningschef Jani Sundqvist: jani.sundqvist@regionstockholm.se
Om ambulanssjukvårdsförvaltningen
Ambulanssjukvårdsförvaltningen ansvarar för ambulanssjukvård i Region Stockholm och utför både akuta uppdrag via 112 och specialiserade vårduppdrag som intensivvårdsambulans, och psykiatriska ambulanser. Vi ger vård där människor befinner sig och under transport, i nära samarbete med vårdens övriga aktörer. Genom utbildning, forskning och kontinuerlig utveckling bidrar vi till en trygg och modern ambulanssjukvård i hela länet.https://ambulanssjukvard.regionstockholm.se/
Följ oss gärna i sociala medier! https://www.facebook.com/AISAB.nu/https://www.instagram.com/aisab_ambulanssjukvarden/https://www.linkedin.com/company/27056850
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1868".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Ambulanssjukvårdsförvaltningen Kontakt
Jani Sundqvist jani.sundqvist@regionstockholm.se Jobbnummer
9797727