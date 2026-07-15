Biträdande förvaltningschef, fokus strategisk styrning och administration
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2026-07-15
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Umeå fortsätter att växa – och vi gör det med höga ambitioner. Nu söker vi en strategisk och handlingskraftig chef som vill bidra till att leda och utveckla kommunens övergripande styrning av interna processer.
Det här är en nyinrättad nyckelroll där du arbetar nära stadsdirektören och den politiska ledningen och får stor möjlighet att påverka kommunens utveckling.
Stadsledningskontoret är kommunens centrala lednings- och utvecklingsfunktion med ansvar för styrning, samordning och strategisk utveckling. Du kommer att ha det operativa och strategiska ansvaret för vissa övergripande områden inom förvaltningen och arbeta i nära samarbete medövriga chefer inom stadsledningskontoret.
Välkommen med din ansökan!
Om jobbet
Du blir avdelningschef med ansvar för att etablera och leda en nyinrättad avdelning. I uppdraget ingår att bygga upp, forma och utveckla avdelningens verksamhet, funktioner och medarbetare inom följande områden:
stabs- och utredningsfunktion,
juridik,
kommunkansli,
stadsarkiv,
val- och överförmyndarverksamhet.
Uppdraget innebär även ett funktionsansvar för visselblåsarfunktionen och för dataskydd samt samordning av arbetet inom Umeåregionen. Du arbetar nära högsta ledningen och styrande organ och har ett övergripande ansvar för att leda och utveckla verksamhetsstödet. I uppdraget ingår även att företräda kommunen och koordinera vissa regionala samverkansforum.
Som biträdande förvaltningschef är du direkt underställd stadsdirektören. Du stöttar och ersätter henne samt fungerar som en central länk mellan den politiska ledningen och den operativa verksamheten. Du har också en viktig roll i förvaltningens strategiska planering och utveckling.
I nära samarbete med stadsdirektören, politisk ledning och förvaltningens chefer skapar du förutsättningar för god samordning, effektiva beslutsprocesser och en tydlig framdrift. Du fungerar som en brygga mellan stadsledningskontoret och övriga förvaltningar och verkar för god samverkan i kommunövergripande frågor. Du bidrar också aktivt till verksamhetens fortsatta utveckling och kvalitetsarbete.
Vem är du?
Du trivs i en miljö med många intressenter och har en stark förmåga att bygga förtroende och skapa hållbara samarbeten. Med ett tydligt helhetsperspektiv och god analytisk förmåga navigerar du framgångsrikt mellan olika behov och intressen för att hitta gemensamma vägar framåt. Du förstår större sammanhang och arbetar med fokus på långsiktiga mål och resultat.
Du är strukturerad och pragmatisk med förmåga att omsätta strategiska mål till konkret handling. Som ledare är du trygg, tydlig och inkluderande. Med ett rådgivande förhållningssätt, hög integritet och professionalitet skapar du engagemang och utvecklar andra. Du är kommunikativ, lyhörd och handlingskraftig med fokus på resultat och framdrift.
Vi söker dig som har;
akademisk utbildning inom ett för uppdraget relevant område, exempelvis statsvetenskap, ekonomi, juridik, offentlig förvaltning eller motsvarande,
chefserfarenhet, gärna med erfarenhet av att leda andra chefer,
erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete,
flerårig erfarenhet från kommunal, regional eller statlig verksamhet samt god förståelse för nämnds- eller utskottsprocesser,
god kunskap om utredningsarbete, styrprocesser och offentlig rätt,
förmåga att omsätta politiska mål och beslut i praktisk verksamhet samt att säkerställa resultat genom systematisk uppföljning.
Tjänsten är säkerhetsklassad och innebär krav på svenskt medborgarskap.
Varför Umeå kommun?
Vi erbjuder dig:
en strategiskt central roll med stort mandat och ansvar,
ett kvalificerat uppdrag i samspel med kunniga och engagerade medarbetare,
möjligheten att påverka utvecklingen av ett Umeå på väg mot 200 000 invånare,
en arbetsgivare som värnar om balans, hållbarhet och ett långsiktigt ledarskap.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du bifogar CV. Du behöver inte bifoga ett personligt brev, men var noga med att fylla i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret.
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Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Stadsledningskontoret, Umeå kommun Jobbnummer
10002977