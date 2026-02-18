Biträdande forskare till forskargruppen hälsoekonomi
Beskrivning av forskargruppen
Hälsoekonomi vid Lunds universitet rankas främst i Skandinavien och nia i Europa inom sitt fält.
Hälsoekonomisk forskning bedrivs på Ekonomihögskolan och vid institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Medicinska fakulteten. Forskargruppen i hälsoekonomi vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet leds av Professor Ulf-G Gerdtham och fokuserar främst på fem områden: 1) Folkhälsoproblem; 2) Incitament och organisation inom hälso- och sjukvård; 3) Utformning av hälso- och sjukvårdssystem i termer av effektivitet och fördelning; 4) Ekonomiska utvärderingar av hälsointerventioner och program; 5) Socioekonomisk ojämlikhet i hälsa och välfärd. Verksamheten är lokaliserad på BMC i Lund.https://portal.research.lu.se/sv/organisations/health-economics
kan du läsa mer om vår spännande forskning.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar vi ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Vi erbjuder
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en biträdande forskare för arbete med kvalitativ och kvantitativ hälsoekonomisk analys av arbetsmiljöfaktorer på deltagande på arbetsmarknaden för personer med medfödda funktionsnedsättningar samt för arbete med registerbaserad analys av graviditetsutfall för personer med medfödda funktionsnedsättningar.
För anställningen krävs:
- disputerad i hälsoekonomi.
- dokumenterad erfarenhet av populationsbaserade registerstudier.
- erfarenhet av kvalitativa intervjustudier och metoder.
- mycket goda kunskper i statistisk analys och tillämpad mikroekonometri.
- mycket goda kunskaper i både svenska och engelska.
- stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är organiserad, självständig och flexibel.
Meriterande för anställningen är:
- förståelse för individuella utmaningar för personer med medfödda funktionsnedsättningar.
- tidigare eller nuvarande egna forskningsanslag. Anställningsvillkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning (SÄVA) under 12 månader med preliminärt tillträdesdatum 1 april 2026 eller enligt överenskommelse. Omfattning 100 %.
