Biträdande forskare till enheten för anestesi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Forskargruppen tillhör medicinska fakulteten och institutionen för klinisk vetenskaper vid Lunds universitet i Malmö.
Gruppen består av 3 doktorander och 2 post docs och forskar inom ämnet anestesi och intensivvård. Gruppen leds av Peter Bentzer och huvudinriktningarna inom forskningen är vätsketerapi till kritiskt sjuka samt hållbar anestesi och intensivvård. Vi har lokaler på BMC i Lund. Pågående projekt innefattar "Protocolized reduction of non-resuscitation fluids (https://www.reduse-trial.com/)
trial" och "Implementing climate and environmental outcomes in trials (https://www.ice-project.org/)"
projektet.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Vi arbetar ständigt med att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare. Vi värnar både om den fysiska säkerheten och psykosociala arbetsmiljön.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss; https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du förväntas delta i den internationella ICE gruppens arbete och bidra till en systematisk översikt över hur miljöutfallsmått rapporteras inom ramen för kliniska prövningar. Du förväntas också utveckla en statistisk analysplan för utvärdering av mijöeffekter av de två behandlingar som jämförs i REDUSE studien.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Att du är disputerad i medicin eller miljövetenskap
- Att du självständigt kan genomföra livscykelanalyser
- Att du självständigt kan statistiskt analysera resultat från livscykelanalyser
- Att du har basala kunskaper i metodologi för systematiska översikter
- Att du har erfarenhet av translationell forkning
Meriterande är att:
- Du är intresserad av att förmedla vikten av hållbar medicin till relevanta intressenterÖvrig information
Anställningen är särskild visstid på 100% under 10 månader, med tillträde enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska/bör även innehålla, examensbevis, CV eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "PA2026/853".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211) Arbetsplats
Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst kliniska vetenskaper Malmö Kontakt
Peter Bentzer, Rekryterande chef peter.bentzer@med.lu.se +46702471551
