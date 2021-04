Biträdande forskare neurobiologi - Lunds Universitet - Sjukgymnastjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Lunds Universitet

Lunds Universitet / Sjukgymnastjobb / Lund2021-04-13Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.ForskargruppenVid forskargruppen för regenerativ neurobiologi bedrivs forskning inom cellbaserade behandlingar för skador i hjärnan.Forskningen har sedan flera år legat i framkant inom området. Gruppen leds av professor Malin Parmar och består av både forskande och teknisk personal. Verksamheten är lokaliserad på Biomedicinskt centrum i Lund. Här kan du läsa mer om vår spännande forskning: https://www.regenerative-neurobiology.lu.se/ Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.Vi söker härmed en driven Biträdande forskare för arbete med utvärdera stamceller efter transplantation i olika djurmodeller av Parkinsons sjukdom. Anställningen är en visstidsanställning på heltid under 6 månader med önskat tillträdesdatum den 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.2021-04-13Uppgifterna omfattar:Etablering och karakterisering av djurmodeller för Parkinsons sjukdomUtvärdering av stamcellsderiverade celler efter transplantationUtvärdering av automatiserade kultursystemAnalys av glias roll i överlevnad och utmognad av nervcellerSamarbeten med industriella och akademiska partnersResor för möten med samarbetspartners och regulatoriska myndigheter ingår i tjänsten. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.KvalifikationerFör anställningen krävs:Kandidaten måste ha avslutat doktorandutbildning inom bioteknik, bioengineering, stamcellsbiologi eller utvecklingsneurobiologi; Dessutom:Gedigen erfarenhet av in vivo modeller på postdoktoral nivå. inklusive xenotransplantationer och beteendeanalysErfarenhet av cellodling av glia celler samt nervcellerDokumenterad erfarenhet av arbete med pluripotenta stamcellerErfarenhet och utbildning i att använda virala vektorer in vitro och in vivoGod samordningsförmåga att förmåga att fungera bra inom olika typer samarbetsprojektStor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, analytisk och har god förmåga att jobba inom ett team.Meriterande för anställningen är:arbete med stereotaktisk kirurgimikroskopi och histologisk analys av celltransplantationerInstruktioner för ansökanAnsökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: 210801 Visstidsanställning till 2022-01-31MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-27Lunds Universitet5687203