Biträdande forskare inom Mitokondriell medicin
2025-10-10
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen Mitokondriell Medicin samlar forskare och studenter med intresse för den energiproducerande mitokondriens funktion i hälsa och sjukdom.
Gruppledare är Eskil Elmér som är adjungerad professor i experimentell och klinisk neurofysiologi. Vi är nu i behov av ytterligare en biträdande forskare som kommer ha huvudansvar för två akademiska projekt i samarbete med industrin. Det första projektet rör avancerade analyser av mitokondriell funktion samt studier av farmakodynamiska effekter av en grupp kemiska substanser, så kallade quinoner. Det andra projektet rör uppsättning av ex vivo-analyser för att studera sjukdomen pyruvatkinasbrist. Forskningen sker vid Biomedicinskt centrum i Lund (BMC), i nära anslutning till Skånes universitetssjukhus i Lund.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en person för att arbeta med följande arbetsuppgifter:
- Huvudansvar för planering, genomförande och redovisning av två akademiska projekt i samarbete med industrin.
- Planera, genomföra, utvärdera och sammanställa experiment med högupplöst respirometri (Oroboros O2k Oxygraph) samt extracellulär laktat/pyruvatmätning (ISCUSflex analyzer).
- Planera, genomföra, utvärdera och sammanställa experiment med flödescytometri för bestämning av mitokondriell och cellulär produktion av fria radikaler.
- Undervisning och handledning av studenter i mitokondriell funktionsanalys och cellulär bioenergetik.
Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.Publiceringsdatum2025-10-10Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Doktorsexamen i naturvetenskap / medicinsk vetenskap eller motsvarande.
- Dokumenterade goda kunskaper inom mitokondriell funktionsanalys, både genomgångna teoretiska kurser och / eller dokumenterad praktisk erfarenhet av två system (Oroboros Oxygraph och Seahorse FX96 analyser).
- Flytande engelska (B2/C1-nivå).
Meriterande för anställningen är:
- Genomgången kurs eller praktisk erfarenhet av medicinsk bioteknologi/ läkemedelsutveckling.
- Praktisk erfarenhet av laktat/pyruvatmätning med ISCUSflex analyser.
- Erfarenhet av forskning inom primära mitokondriella sjukdomar.
- Genomgången kurs i basal flödescytometri och / eller praktisk erfarenhet därav.
- Undervisning av Master/Bachelor-studenter.Övrig information
Anställningen tidsbegränsas enligt Särskild visstidsanställning SÄVA 5§ p1 LAS och är på heltid. Önskat tillträdesdatum är 2026-01-01 eller enligt överenskommelse med slutdatum 2026-12-30.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
